Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 9

22-08-2025 - 10:20 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Do nghỉ lễ Quốc khánh, lương hưu, trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3/9, thay vì ngày 2/9 như lịch chi trả lương hưu thường lệ.

Lương hưu, trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3/9

Lương hưu, trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3/9

Theo quy định của BHXH Việt Nam, tiền lương hưu và trợ cấp BHXH được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân vào ngày 2 hàng tháng. Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, lịch chi trả sẽ bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ. Như vậy có nghĩa là từ ngày 3/9.

Như vậy, lịch trả lương hưu tháng 9/2025 sẽ được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 10/9 tại các điểm chi trả và kéo dài đến hết ngày 25/9 tại các điểm giao dịch bưu điện.

Người hưởng lương hưu cần theo dõi thông báo từ cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương để nắm rõ lịch chi trả cụ thể, đồng thời lưu ý các quy định quan trọng liên quan đến việc thay đổi hình thức nhận, ủy quyền, tạm dừng hoặc chấm dứt chế độ.

Theo BHXH Việt Nam, khoảng 3,4 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Ngoài ra, người hưởng cũng được chi trả tại nhà trong trường hợp già yếu, cô đơn, ốm đau, không thể đến nhận trực tiếp

Riêng tại Hà Nội, BHXH TP Hà Nội sẽ chi trả khoảng 4.096 tỉ đồng cho hơn 595.000 người hưởng (trên 99,4%) qua tài khoản cá nhân. Cơ quan này còn chi trả bằng tiền mặt trên 43,6 tỉ đồng cho hơn 3.400 người hưởng khác.

Theo PV

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
GDP tăng đều, nhưng vì sao túi tiền của bạn không đầy hơn? Câu trả lời nằm ở một chỉ số kinh tế ít ai để ý

GDP tăng đều, nhưng vì sao túi tiền của bạn không đầy hơn? Câu trả lời nằm ở một chỉ số kinh tế ít ai để ý Nổi bật

TPHCM thu hơn 8,5 tỷ từ vỉa hè, chuẩn bị nghị quyết mới

TPHCM thu hơn 8,5 tỷ từ vỉa hè, chuẩn bị nghị quyết mới Nổi bật

Thu phí 13 tuyến cao tốc mới, dự kiến thu gần 2.500 tỷ đồng/năm

Thu phí 13 tuyến cao tốc mới, dự kiến thu gần 2.500 tỷ đồng/năm

09:25 , 22/08/2025
'Doanh nghiệp gia đình Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành Samsung, Gucci, Mittelstand nếu quản trị minh bạch'

'Doanh nghiệp gia đình Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành Samsung, Gucci, Mittelstand nếu quản trị minh bạch'

09:03 , 22/08/2025
TPHCM ra 'tối hậu thư' cho dự án nút giao An Phú

TPHCM ra 'tối hậu thư' cho dự án nút giao An Phú

08:32 , 22/08/2025
Dự án cầu xây gần 1 thập kỷ không xong, lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng'

Dự án cầu xây gần 1 thập kỷ không xong, lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng'

08:00 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên