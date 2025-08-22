Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 9

Lương hưu, trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3/9

Theo quy định của BHXH Việt Nam, tiền lương hưu và trợ cấp BHXH được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân vào ngày 2 hàng tháng. Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, lịch chi trả sẽ bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ. Như vậy có nghĩa là từ ngày 3/9.

Như vậy, lịch trả lương hưu tháng 9/2025 sẽ được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 10/9 tại các điểm chi trả và kéo dài đến hết ngày 25/9 tại các điểm giao dịch bưu điện.

Người hưởng lương hưu cần theo dõi thông báo từ cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương để nắm rõ lịch chi trả cụ thể, đồng thời lưu ý các quy định quan trọng liên quan đến việc thay đổi hình thức nhận, ủy quyền, tạm dừng hoặc chấm dứt chế độ.

Theo BHXH Việt Nam, khoảng 3,4 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Ngoài ra, người hưởng cũng được chi trả tại nhà trong trường hợp già yếu, cô đơn, ốm đau, không thể đến nhận trực tiếp

Riêng tại Hà Nội, BHXH TP Hà Nội sẽ chi trả khoảng 4.096 tỉ đồng cho hơn 595.000 người hưởng (trên 99,4%) qua tài khoản cá nhân. Cơ quan này còn chi trả bằng tiền mặt trên 43,6 tỉ đồng cho hơn 3.400 người hưởng khác.