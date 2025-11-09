Lịch chốt quyền cổ tức 10/11– 14/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một "ông lớn" chuẩn bị chi gần 1.600 tỷ đồng trả cổ tức

Theo thống kê, có 19 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 10/11– 14/11. Trong đó, 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 30% và thấp nhất là 3,8%. Ngoài ra có 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 2 doanh nghiệp phát hành thêm và 2 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu trong tuần này.

Ngày 14/11 tới đây, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã SMB) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2025. Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến sẽ bắt đầu từ 26/11/2025.

Với gần 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Bia Sài Gòn - Miền Trung sẽ chi tương ứng gần 60 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trong đó, cổ đông lớn nhất là CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB) đang sở hữu 32,22% vốn SMB dự kiến thu hơn 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CTCP Thương mại Địa Ốc Việt cũng là cổ đông lớn, nắm giữ 12,54% vốn, có thể nhận về khoảng 7 tỷ đồng cổ tức từ SMB.

Ngày 14/11 tới đây, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (mã: GVR) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. Tỉ lệ thực hiện là 4%/cổ phiếu (tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR sẽ chi 1.600 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Cơ cấu cổ đông của Tập đoàn ghi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nắm giữ 96,77% vốn, dự kiến nhận về hơn 1.548 tỷ đồng. Thời gian chi trả dự kiến từ ngày 12/12/2025.

Sang năm 2025, Tập đoàn dự kiến tiếp tục chia cổ tức ở mức 4%/vốn điều lệ.

Ngày 12/11 tới đây CTCP Mía đường Cao Bằng (mã CBS) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm tài chính 2024-2025 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 3.000 đồng. Thời gian thanh toán 25/11/2025. Như vậy với gần 5,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Mía đường Cao Bằng sẽ chi 15,8 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.﻿

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC) chuẩn bị chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ chi trả cổ tức là 22%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được 2.200 đồng. Viglacera cho biết sẽ chi 986,37 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Ngày 12/11/2025 sẽ chốt danh sách cổ đông. Ngày thanh toán là 5/12/2025.