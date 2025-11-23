Lịch chốt quyền cổ tức 24/11– 28/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 8.500 đồng/cp

Theo thống kê, có 14 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 24/11– 28/11. Trong đó, 10 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 85% và thấp nhất là 2%. Ngoài ra có 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt và 2 doanh nghiệp phát hành thêm trong tuần này.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã: PVS, sàn HNX) thông báo ngày 28/11 sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 33,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 334,6 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PVS sẽ tăng từ gần 478 triệu cổ phiếu lên hơn 511,4 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ sẽ tăng từ gần 4.779.7 tỷ đồng lên hơn 5.114,2 tỷ đồng.

CTCP Cảng Xanh VIP (UPCoM: VGR) thông báo sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền vào ngày 27/11 với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến diễn ra vào ngày 5/12.

Với hơn 82,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp phải chi cho đợt cổ tức này ước đạt hơn 164,4 tỷ đồng. Với tỷ lệ nắm giữ 54,4%, Công ty mẹ Viconship (HOSE: VSC) dự kiến thu về khoảng 89 tỷ đồng.

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã: HGM) vừa thông báo 25/11 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 85% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 8.500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 18/12/2025.

Với 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền HGM cần chi ra ước tính hơn 107 tỷ đồng.

Trước đó, Khoáng sản Hà Giang đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 45%. Tính cả đợt này, tổng mức trả cổ tức tiền mặt năm 2025 sẽ lên tới 130% (13.000 đồng/cp).

Doanh nghiệp khoáng sản mạnh tay trả cổ tức sau khi ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến trong 9 tháng đầu năm 2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 606 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước (248 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 422 tỷ đồng, tăng 231% so với mức 127 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.﻿