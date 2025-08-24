Lịch chốt quyền cổ tức 25/8-29/8: Cổ tức tiền mặt cao nhất 45%, một "đại gia" dự chi gần 5.000 tỷ đồng trả cổ tức

Theo thống kê, có 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 25/8-29/8, trong đó 16 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 45% và thấp nhất là 3%.

Ngoài ra, có 2 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu và 1 doanh nghiệp trả cổ tức hỗn hợp.

Công ty cổ phần Tôn Đông Á (mã: GDA) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 là 26/8 tới, tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu mới.

Với hơn 114,69 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Tôn Đông Á sẽ phát hành thêm hơn 34,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Tôn Đông Á dự kiến sẽ nâng lên 1.491 tỷ đồng.

Ngày 26/08, CTCP Thuỷ điện Miền Trung (mã: CHP) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt cuối năm 2024.

Thuỷ điện Miền Trung sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 24/09.

Với gần 147 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính CHP cần chi hơn 176 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức này. Trước đó, vào tháng 3/2025, Công ty đã chi gần 147 tỷ đồng để chia cổ tức đợt 1/2024 với tỷ lệ 10%. Như vậy, Công ty sẽ hoàn tất chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 22% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

Ngày 27/8 tới đây, CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (mã: TOS) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn điều lệ. Trước đó, Công ty dự kiến ngày chốt quyền là 11/08, nhưng HĐQT mới thông báo thay đổi thành ngày 27/08 thay cho thông báo cũ.

TOS dự kiến phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 14.000.114/ 30.999.886, tương ứng 45,16% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 45,16 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu khi phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ sẽ huỷ bỏ, không phát hành.

Tổng nguồn vốn phát hành theo mệnh giá là hơn 140 tỷ đồng, sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của TOS sẽ tăng từ 140 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.

Theo thông báo mới nhất, ngày 28/8 tới đây sẽ ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã: HGM) chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện là 45%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng.

Với 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 57 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Thời gian chi trả dự kiến từ 26/09/2025.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã: GAS) cho biết, ngày 29/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, PV GAS sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 21%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.100 đồng. Như vậy, với gần 2.342,7 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, công ty sẽ phải chi tương ứng gần 4.920 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 25/11.

Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:3, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.