Lịch chốt quyền cổ tức 27/10– 31/10: Một ngân hàng sắp "lăn chốt", cổ tức cao nhất 61,5%

26-10-2025 - 00:05 AM | Thị trường chứng khoán

Trong tuần này có 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 20% và thấp nhất là 3,5%.

Theo thống kê, có 13 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 27/10– 31/10. Trong đó, 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 20% và thấp nhất là 3,5%. Ngoài ra có 5 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu trong tuần này.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa thông báo 31/10 là ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2024, theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Ngân hàng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng tối đa gần 1.321 tỷ đồng, từ 26.420 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, TPBank đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 15% trong năm nay. Trong đó, ngân hàng đã chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% vào hồi tháng 5/2025. Đây là năm thứ 3 liên tiếp TPBank thực hiện chia cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Ngày 31/10 tới đây, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông đồng thời 2 phương án trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tổng tỷ lệ 61,5%, BSR dự kiến phát hành hơn 1,9 tỷ cổ phiếu để thực hiện các quyền trên.

Cụ thể, Công ty sẽ phát hành hơn 930 triệu cổ phiếu để chia cổ tức theo tỷ lệ 100:30, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới phát hành. Đồng thời, BSR dự kiến phát hành hơn 976,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:31,5, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 31,5 cổ phiếu mới.

Sau các đợt phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ xấp xỉ 31.005 tỷ đồng lên khoảng 50.073 tỷ đồng.

CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh (HNX: TTT) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (tương đương 2.000 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/10, thời gian chi trả dự kiến từ 25/11.﻿

Với gần 4,6 triệu cp đang lưu hành, TTT dự chi khoảng 9 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm qua. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Doanh nghiệp duy trì mức chi trả 20%, và là năm thứ 12 liên tiếp thực hiện chính sách cổ tức tiền mặt.

Mai Chi

