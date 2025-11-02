Lịch chốt quyền cổ tức 3/11– 7/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 25.000 đồng/cp

Theo thống kê, có 9 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 3/11– 7/11. Trong đó, 7 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 250% và thấp nhất là 5%. Ngoài ra có 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu trong tuần này.

Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã CK: BTH) thông báo ngày 7/11/2025 là ngày cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2024 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 250%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 25.000 đồng. Thời gian thực hiện vào ngày 26/11/2025.

Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BTH dự kiến sẽ chi 625 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.﻿ Hoàng Thành Group là cổ đông lớn nhất dự kiến sẽ nhận về 406 tỷ đồng. Mức chia cổ tức này được xem là thuộc nhóm các doanh nghiệp chi trả hậu hĩnh nhất năm. Số tiền dự kiến trả cổ tức còn cao gấp gần 3 lần vốn điều lệ 250 tỷ đồng của BTH.

Trước đó, ngày 21/10/2025, công ty đã hoàn tất trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 7% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2024 của BTH là 260% bằng tiền mặt, đúng như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.﻿

CTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn (UPCoM: TPS) sẽ trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 43% từ lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2024, tương ứng 4,300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 03/11 và ngày thanh toán dự kiến vào 24/11.﻿

Vào cuối tháng 5/2025, TPS mới hoàn tất đợt trả cổ tức 2024 tỷ lệ 25% bằng tiền, tương tự năm 2023 - mức cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động, sau đỉnh 40% cho năm 2018.

Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS) sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 2.500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định là 07/11/2025 và ngày thanh toán dự kiến là 10/12/2025.

Với gần 33,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền SAGS dự kiến chi ra trong đợt này là gần 84 tỷ đồng. Đây là năm thứ tư liên tiếp công ty duy trì mức cổ tức tiền mặt 25% (từ năm 2021 đến 2024). Giai đoạn chi trả cao nhất của doanh nghiệp là vào năm 2018, khi cổ đông nhận được cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 40%.

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (Mobifone Service, Mã CK: MFS) vừa phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tức mỗi cổ phiếu sẽ nhận về 2.500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/10 và ngày thanh toán dự kiến vào 27/11. Với gần 7,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ chi trả cổ tức đợt này khoảng 17,7 tỷ đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone là cổ đông lớn nhất hiện nắm giữ 31,26% vốn tại Mobifone Service dự kiến nhận về hơn 5,5 tỷ đồng cổ tức. Mobifone Service duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn kể từ năm 2018. Mức chi thấp nhất là 1.500 đồng/cp, sau đó tăng lên đỉnh 3.000 đồng/cp vào năm 2022. Trong các năm 2019-2021 và 2023-2024, công ty giữ ổn định tỷ lệ 2.500 đồng/cp.