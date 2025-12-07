Lịch chốt quyền cổ tức 8/12– 12/12: "Vua bút bi" Thiên Long, SSI chuẩn bị lăn chốt

Theo thống kê, có 24 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 8/12– 12/12. Trong đó, 16 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 15% và thấp nhất là 1%.

Ngoài ra có 2 doanh nghiệp phát hành thêm, 3 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu và 3 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt trong tuần này.

CTCP Thuỷ điện A Vương (AVC) mới thông báo, ngày 15/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2024. ﻿ Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 15% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/12/2025.

Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thuỷ điện A Vương sẽ chi khoảng 112 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trong cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp, Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGenco2) là công ty mẹ, sở hữu 87,45% vốn AVC, tương ứng hơn 65,6 triệu cổ phiếu sẽ nhận về hơn 98 tỷ đồng cổ tức.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 5%. Tính chung cả hai đợt, Thuỷ điện A Vương sẽ hoàn tất việc trả cổ tức tỷ lệ 20% cho năm tài chính 2024.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG) thông báo chia cổ tức kép tổng tỷ lệ 20%, bao gồm 10% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/12/2025, ngày thanh toán dự kiến vào 26/12/2025.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 8,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, theo tỷ lệ 10:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 87,8 tỷ đồng, nguồn vốn trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Sau phát hành, vốn điều lệ của Thiên Long dự kiến tăng từ 877,5 tỷ đồng lên gần 965,3 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ chi khoảng 87,8 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tổng giá trị thực hiện cổ tức lần này vào khoảng 175,6 tỷ đồng, tương đương gần một nửa lợi nhuận quý 3.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã: SSI, sàn HoSE) thông báo ngày 9/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 445/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/11/2025.



Theo đó, SSI sẽ chào bán 415,18 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới phát hành. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ 17/12/2025 đến 8/1/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 17-30/12/2025.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, SSI sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ từ hơn 20.779 tỷ đồng lên gần 24.932 tỷ đồng, qua đó giành lại "ngôi vương" vốn điều lệ ngành chứng khoán.