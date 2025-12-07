Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới xuống thấp nhất trong vòng 4 tháng

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm hơn 237.000 tài khoản trong tháng 11/2025. Con số này thấp hơn 73.000 tài khoản so với tháng liền trước và là mức thấp nhất trong vòng 4 tháng, đồng thời chấm dứt chuỗi 5 tháng tăng liên tiếp. Số lượng tài khoản mở mới chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 146 tài khoản.

Luỹ kế 11 tháng đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 2,3 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 11/2025, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 11,5 triệu tài khoản, tương đương khoảng 11% dân số, qua đó hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2030.

Số lượng tài khoản chứng khoán tăng chậm lại trong bối cảnh thị trường diễn biến tích cực. VN-Index tăng hơn 3% trong tháng 11 để tiến gần đến mốc 1.700 điểm, tạo đà cho thị trường tiếp tục đi lên đầu tháng 12. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường lại sụt giảm mạnh so với tháng trước đó với giá trị khớp lệnh bình quân trên HoSE chỉ đạt khoảng 20.000 tỷ đồng/phiên.

Điểm tích cực là áp lực từ khối ngoại đã giảm đáng kể. Trong tháng 11, khối ngoại bán ròng hơn 6.900 tỷ đồng trên HoSE, mức thấp nhất trong vòng 4 tháng. Trong 3 tháng 8-9-10 trước đó, tổng giá trị bán ròng lên đến gần 90.000 tỷ đồng. Có thể thấy dòng tiền ngoại đang có dấu hiệu đảo chiều khi đang mua ròng khoảng 4.400 tỷ đồng từ đầu tháng 12 đến nay.

Mặc dù liên tục bán ròng nhưng số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoại tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng qua từng tháng. Cụ thể, số lượng tài khoản của khối ngoại đã tăng 270 tài khoản trong tháng 11. Cá nhân tăng 245 tài khoản trong khi tổ chức tăng 25 tài khoản. Tổng số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài hiện đạt 49.889 tài khoản.