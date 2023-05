Lịch chốt quyền cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu tuần 22- 26/5: Gần 40 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt, cao nhất lên tới 40%

Theo thống kê, có 44 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 22/5 – 26/5. Trong đó, 39 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 4 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 1 doanh nghiệp phát hành thêm trong tuần này.

Tuần tới có khá nhiều doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt cao, trong đó có tới 7 doanh nghiệp chia cổ tức với tỷ lệ trên 20%.

Tổng CTCP May Việt Tiến (mã VGG) cho biết, ngày 23/5 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/5, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 26/6/2023. Đây là mức chia cổ tức cao gấp hơn 2 lần năm 2021 (là 12% bằng tiền mặt).

Việc chia cổ tức cao dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 của May Việt Tiến khá khả quan với doanh thu đạt hơn 8.468 tỷ đồng, tăng trưởng 40,9% so với năm trước và vượt % kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế đạt 177,27 tỷ đồng, tăng trưởng 212,4%.

Ngày 25/5 tới đây, CTCP Phú Tài (mã PTB) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2/2022.

Theo kế hoạch cụ thể, Công ty sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 28/6/2022.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2023 vừa qua, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Nguồn vốn sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (mã APF) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/05. Tỷ lệ cổ tức là 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 3,000 đồng.

Với gần 23 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty cần chi 68 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 09/06/2023. Trước đó, APF đã trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tổng số tiền chi trả gần 34 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền cho hai đợt trả cổ tức 2022 (tổng tỷ lệ 45%) gần 102 tỷ đồng.



Ngày 26/5, Chứng khoán VIX sẽ chốt danh sách cổ đông để trả trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20:1 (tỷ lệ 5%), cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ chốt danh sách thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 (10%), cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Như vậy, tỷ lệ phát hành thêm cổ phiếu và trả cổ tức là 15%.

Nếu phát hành thành công, Chứng khoán VIX sẽ phát hành thêm 29,11 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 58,21 triệu cổ phiếu thưởng để nâng vốn điều lệ từ 5.821,39 tỷ đồng lên 6.694,6 tỷ đồng.

Ngày 26/5/2023, CTCP Dệt may Hòa Thọ (Mã HTG) sẽ chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2022 tỷ lệ tổng tỷ lệ 60% (bao gồm 40% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu). Đây cũng là mức chi trả cao nhất của doanh nghiệp từ trước đến nay. Ngày thanh toáncổ tức bằng tiền là 15/6/2023.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023 của công ty không mấy khả quan khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt trên 47,6 tỷ đồng so với trên 78 tỷ đồng vào năm 2022, lợi nhuận giảm 39%. Nguyên nhân giảm lợi nhuận của HTG là do biến động của nền kinh tế trên toàn thế giới, lạm phát tăng cao ở các nền kinh tế đã tác động trực tiếp đến ngành dệt may.