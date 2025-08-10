Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học năm 2025

10-08-2025 - 10:15 AM | Sống

Nhiều trường đại học trên cả nước đưa ra lịch dự kiến công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2025.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT , kể từ ngày 13/8 đến hết 17h ngày 20/8, các trường tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng và học bạ. Cùng thời điểm, Bộ GD&ĐT sẽ xử lý dữ liệu nhằm xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Dưới đây là danh sách các trường đại học dự kiến thời gian công bố điểm chuẩn 2025:

STT Trường Dự kiến lịch công bố điểm chuẩn
1 Đại học Bách khoa Hà Nội Chiều 20/8
2 Đại học Kinh tế Quốc dân Trước 17h ngày 22/8
3 Đại học Công nghiệp Hà Nội Trước 17h ngày 22/8
4 Học viện Ngân hàng Trước 17h ngày 22/8
5 Đại học Thương Mại 20-22/8
6 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Trước 17h ngày 22/8
7 Đại học Công thương TP.HCM Tối 20/8
8 Đại học Kinh tế TP.HCM Trước 17h ngày 22/8
9 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Chiều 20/8

Trước đó, một số trường cũng đưa ra mức dự báo điểm chuẩn.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 28/7, gần 850.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống, tăng hơn 115.000 so với năm ngoái (do có thí sinh đăng ký xét tuyển cả các trường cao đẳng nghề nghiệp). Tổng cộng có khoảng 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025. Trung bình, một thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Như vậy, hơn 310.000 thí sinh bỏ cơ hội vào đại học, cao đẳng năm nay, tương đương 26,7% trên tổng 1,16 triệu thí sinh.

Theo Kim Anh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch đi học trở lại của học sinh 34 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè

Lịch đi học trở lại của học sinh 34 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè Nổi bật

Cụ bà 76 tuổi mang 1 mẩu giấy và 100 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng để chuyển khoản: Nhân viên Agribank lập tức liên hệ công an đến làm việc

Cụ bà 76 tuổi mang 1 mẩu giấy và 100 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng để chuyển khoản: Nhân viên Agribank lập tức liên hệ công an đến làm việc Nổi bật

3 hóa chất cực độc trong nhựa: "Đốt" 1.500 tỷ USD/năm; "ẩn nấp" trong món đồ bạn hay dùng cho con

3 hóa chất cực độc trong nhựa: "Đốt" 1.500 tỷ USD/năm; "ẩn nấp" trong món đồ bạn hay dùng cho con

10:08 , 10/08/2025
Sau tuổi 50, ai có đủ 10 phẩm chất này thì tài chính gần như chắc chắn ổn định

Sau tuổi 50, ai có đủ 10 phẩm chất này thì tài chính gần như chắc chắn ổn định

09:31 , 10/08/2025
9 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng

9 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng

09:18 , 10/08/2025
Nhóm bạn trẻ rủ nhau đi khám, bác sĩ ngạc nhiên phát hiện tất cả cùng mắc một vấn đề sức khỏe đáng lo

Nhóm bạn trẻ rủ nhau đi khám, bác sĩ ngạc nhiên phát hiện tất cả cùng mắc một vấn đề sức khỏe đáng lo

09:10 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên