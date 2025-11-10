Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 10/11/2025

10-11-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 10/11/2025- Ảnh 1.

Tin doanh nghiệp

SPM - Công ty cổ phần S.P.M: Ngày 3/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 17/12/2025.

TBC - Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà: Ngày 5/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/12/2025.

VEA - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP: Ngày 19/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 46,5808% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 4.658,08 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 19/12/2025.

BVH - Tập Đoàn Bảo Việt: Ngày 17/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10,551% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.055,1 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 19/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DHC - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre: Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Thanh Nghĩa đã bán 129.360 cp. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.990.799 Cp (tỷ lệ 2,06%). Giao dịch diễn ra từ 3/11 đến 6/11/2025.

KDH - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền: Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital đã mua 540.700 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.157.110 cổ phiếu (0,1031%). Giao dịch diễn ra từ 8/10 đến 6/11/2025.

LSS - Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn: Hiệp hội mía đường Lam Sơn đã bán 96.600 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 18.862.260 cổ phiếu, tương đương 22%. Giao dịch diễn ra từ 6/10 đến 4/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

REE - Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh: Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đăng ký mua 10.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 13/11/2025 đến ngày 11/12/2025.

KDH - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền: Bà Đoàn Thị Nguyên đăng ký được tặng 17.700.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/11/2025 đến ngày 11/12/2025. Bà Nguyên là mẹ ruột Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lý Điền Sơn.

KDH - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lý Điền Sơn đăng ký tặng 17.700.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/11/2025 đến ngày 11/12/2025.


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch chốt quyền cổ tức 10/11– 14/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một "ông lớn" chuẩn bị chi gần 1.600 tỷ đồng trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức 10/11– 14/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một "ông lớn" chuẩn bị chi gần 1.600 tỷ đồng trả cổ tức Nổi bật

Chuyện gì đây: Doanh nghiệp buôn nước mắm, mỳ tôm “vượt mặt” Hòa Phát, FPT, Vinamilk cùng loạt ngân hàng

Chuyện gì đây: Doanh nghiệp buôn nước mắm, mỳ tôm “vượt mặt” Hòa Phát, FPT, Vinamilk cùng loạt ngân hàng Nổi bật

Một công ty chứng khoán đổi tên, thay mới toàn bộ lãnh đạo thượng tầng

Một công ty chứng khoán đổi tên, thay mới toàn bộ lãnh đạo thượng tầng

00:05 , 10/11/2025
Chứng khoán về thấp nhất 4 tháng, nhà đầu tư ngỡ ngàng

Chứng khoán về thấp nhất 4 tháng, nhà đầu tư ngỡ ngàng

00:05 , 10/11/2025
CTCK hé lộ danh mục cổ phiếu có nền tảng tốt, định giá rẻ và lợi nhuận quý 4 dự kiến khả quan

CTCK hé lộ danh mục cổ phiếu có nền tảng tốt, định giá rẻ và lợi nhuận quý 4 dự kiến khả quan

00:03 , 10/11/2025
Vừa vào cuộc đua, vì sao một doanh nghiệp 'chào thua' sàn tài sản mã hóa?

Vừa vào cuộc đua, vì sao một doanh nghiệp 'chào thua' sàn tài sản mã hóa?

22:20 , 09/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên