Tin doanh nghiệp

SPM - Công ty cổ phần S.P.M: Ngày 3/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 17/12/2025.

TBC - Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà: Ngày 5/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/12/2025.

VEA - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP: Ngày 19/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 46,5808% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 4.658,08 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 19/12/2025.

BVH - Tập Đoàn Bảo Việt: Ngày 17/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10,551% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.055,1 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 19/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DHC - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre: Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Thanh Nghĩa đã bán 129.360 cp. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.990.799 Cp (tỷ lệ 2,06%). Giao dịch diễn ra từ 3/11 đến 6/11/2025.

KDH - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền: Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital đã mua 540.700 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.157.110 cổ phiếu (0,1031%). Giao dịch diễn ra từ 8/10 đến 6/11/2025.

LSS - Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn: Hiệp hội mía đường Lam Sơn đã bán 96.600 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 18.862.260 cổ phiếu, tương đương 22%. Giao dịch diễn ra từ 6/10 đến 4/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

REE - Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh: Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đăng ký mua 10.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 13/11/2025 đến ngày 11/12/2025.

KDH - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền: Bà Đoàn Thị Nguyên đăng ký được tặng 17.700.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/11/2025 đến ngày 11/12/2025. Bà Nguyên là mẹ ruột Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lý Điền Sơn.

KDH - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lý Điền Sơn đăng ký tặng 17.700.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/11/2025 đến ngày 11/12/2025.



