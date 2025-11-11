Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/11/2025

Tin doanh nghiệp

PMJ - Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện: Ngày 28/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.050 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/12/2025.

SIP - Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG: Ngày 20/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 18/12/2025.

PMW - Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ: Ngày 21/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10 % (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BWS - CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu: Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu - Công đoàn - đã bán 184.452 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 295.172 CP (tỷ lệ 0,3%). Giao dịch diễn ra từ 9/10 đến 6/11/2025.

DXL - CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Thảo không bán được CP nào. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có người mua cổ phần mà Bà Nguyễn Kim Thảo muốn bán. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 784.301 CP (tỷ lệ 19,82%). Giao dịch diễn ra từ 10/10 đến 6/11/2025.

BIG - CTCP Đầu tư Big Group Holdings: Cổ đông lớn Trần Sinh Vương đã bán 399.200 CP và đã mua 22.800 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.435.000 CP (tỷ lệ 8,97%). Giao dịch diễn ra trong phiên 31/10/2025.

THP - CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phi Anh đã mua 1.305.510 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 12.373.380 CP (tỷ lệ 57,26%). Giao dịch diễn ra từ 24/10 đến 6/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TVS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt: Bà Lê Thị Tuyết Nhung đăng ký mua 10.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra trong phiên 14/11/2025.

DHC - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre: Bà Ngô Thị Thu Hòe đăng ký mua 17.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 13/11/2025 đến ngày 11/12/2025. Bà Hòe là mẹ ruột Thành viên Ban Kiểm Soát Nguyễn Quốc Bình.



