Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/1

Tin doanh nghiệp

VHC: CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2023. Theo đó, cổ đông công ty sẽ được nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là 25/1, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 5/2.

AGG: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Bất động sản An Gia, mã chứng khoán AGG) công bố vừa nhận quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu năm 2020, 2021 và 2022 và không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn các báo cáo định kỳ theo quy định.

IDP: Ngày 22/1 tới đây, CTCP Sữa Quốc tế (mã IDP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2023. Tỷ lệ thực hiện là 85%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận 8.500 đồng. IDP dự kiến chi trả cho cổ đông vào ngày 5/2/2024.

TNG: CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Dệt may TNG, mã TNG) mới thông báo 22/1 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền tỷ lệ 4%. Ngày dự kiến trả cổ tức là 2/2/2024.

Giao dịch cổ đông

HNG: CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG), cổ đông lớn của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) đã bán ra 13 triệu cổ phiếu HNG trong ngày 11/1 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, HAG đã giảm sở hữu tại HNG xuống còn hơn 91,37 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,24%.

RDP: Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT CTCP Rạng Đông Holding (RDP – HOSE) đã bán ra 1 triệu cổ phiếu RDP trong ngày 10/1. Qua đó, giảm sở hữu tại RDP xuống còn hơn 21,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 43%.

HDG: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – HOSE) đã bán ra 700.000 cổ phiếu HDG trong ngày 09/11. Qua đó, giảm sở hữu tại HDG xuống còn hơn 39,56 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,94%.

PTC: CTCP Đầu tư iCapital (PTC – HOSE) thông qua đề nghị chào mua công khai hơn 6,68 triệu cổ phiếu PTC của ông Võ Anh Linh và người có liên quan, với giá 6.000 đồng/cổ phiếu.

VDS: Ông Lê Minh Hiền, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Rồng Việt – VDSC (VDS – HOSE) đăng ký bán hơn 249.000 cổ phiếu VDS từ ngày 17/1 đến 11/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hiền sẽ giảm sở hữu tại VDS xuống còn 110.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,05%.

KDH: Nhóm cổ đông nước ngoài do Dragon Capital quản lý tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH – HOSE) đã bán ra hơn 592.000 cổ phiếu KDH trong ngày 08/1. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 87,67 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,97%.

HTN: Ông Trương Văn Việt, Tổng giám đốc CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN – HOSE) đã bán toàn bộ hơn 5,05 triệu cổ phiếu HTN sở hữu, tỷ lệ 5,68%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 04/1 đến 10/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

S4A: Ông Nguyễn Sang, cá nhân có liên quan đến ông Nguyễn Bình – Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Sê San 4 (S4A – HOSE) đăng ký mua 125.000 cổ phiếu S4A từ ngày 16/1 đến 05/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Cùng thời gian giao dịch, ông Nguyễn An, một cá nhân khác cũng liên quan đến ông Nguyễn Bình cũng đăng ký mua 125.000 cổ phiếu S4A.

AAV: Ông Phạm Thanh Tùng, cổ đông lớn của CTCP AAV Group (AAV – HNX) đã bán ra 800.000 cổ phiếu AAV trong ngày 04/1. Qua đó, giảm sở hữu tại AAV xuống còn hơn 5,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,19%.