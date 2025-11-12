Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/11/2025

12-11-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/11/2025- Ảnh 1.

Tin doanh nghiệp

CMW - Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau: Ngày 24/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6,63% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 663 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 5/12/2025.

VTT - Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành: Ngày 21/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 0,2% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 20 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 2/12/2025.

TCH - Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy: Ngày 24/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 20 : 1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CMS - Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam: Ủy viên HĐQT Nguyễn Anh Tú đã bán ra toàn bộ 3.000.000 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra từ 30/10 đến 3/11/2025.

IDV - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc: Ủy viên HĐQT Nguyễn Thùy Linh đã bán 55.000 CP. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 13.644 CP (tỷ lệ 0,03%). Giao dịch diễn ra trong phiên 5/11/2025.

BTH - CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội: Ủy viên HĐQT Hoàng Ngọc Kiên đã bán 120.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.634.691 CP (tỷ lệ 18,54%). Giao dịch diễn ra từ 13/10 đến 10/11/2025.

HTT - CTCP Thương mại Hà Tây: Bà Phùng Thị Hà đã mua 24.800 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.020.500 CP (tỷ lệ 5,1%), trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 7/11/2025.

TS3 - Công ty Cổ phần Trường Sơn 532: Cổ đông lớn Cao Thị Thu Thủy đã mua 62500, đã bán 21400. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 299.700 CP, tỷ lệ 7,78%. Giao dịch diễn ra trong phiên 7/11/2025.

TPS - CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn: Bà Trương Thị Huỳnh Ngọc đã bán 5.000 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 5/11/2025.

TIN - Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa đã bán 498.800 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 920.100 CP (tỷ lệ 1,01%). Giao dịch dự kiến diễn ra từ 6/10/2025 đến ngày 4/112025. Bà Hoa là vợ Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Hồ Minh Tâm.

LDW - Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng: Cổ đông lớn Trương Thị Mỹ An đã bán 7.100.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 6.875.893 CP (tỷ lệ 8,73%). Giao dịch diễn ra trong phiên 10/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CMD - CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Lê Văn Phải đăng ký bán 400.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 13/11/2025 đến ngày 28/11/2025.

TIN - Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa đăng ký bán 400.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 17/11/2025 đến ngày 16/12/2025. Bà Hoa là vợ Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Hồ Minh Tâm.

PTO - CTCP Dịch vụ- Xây dựng Công trình Bưu điện: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đăng ký bán 360.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 12/11/2025 đến 11/12/2025.

