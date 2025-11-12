Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/11/2025

Tin doanh nghiệp

CMW - Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau: Ngày 24/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6,63% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 663 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 5/12/2025.

VTT - Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành: Ngày 21/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 0,2% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 20 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 2/12/2025.

TCH - Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy: Ngày 24/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 20 : 1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CMS - Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam: Ủy viên HĐQT Nguyễn Anh Tú đã bán ra toàn bộ 3.000.000 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra từ 30/10 đến 3/11/2025.

IDV - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc: Ủy viên HĐQT Nguyễn Thùy Linh đã bán 55.000 CP. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 13.644 CP (tỷ lệ 0,03%). Giao dịch diễn ra trong phiên 5/11/2025.

BTH - CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội: Ủy viên HĐQT Hoàng Ngọc Kiên đã bán 120.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.634.691 CP (tỷ lệ 18,54%). Giao dịch diễn ra từ 13/10 đến 10/11/2025.

HTT - CTCP Thương mại Hà Tây: Bà Phùng Thị Hà đã mua 24.800 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.020.500 CP (tỷ lệ 5,1%), trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 7/11/2025.

TS3 - Công ty Cổ phần Trường Sơn 532: Cổ đông lớn Cao Thị Thu Thủy đã mua 62500, đã bán 21400. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 299.700 CP, tỷ lệ 7,78%. Giao dịch diễn ra trong phiên 7/11/2025.

TPS - CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn: Bà Trương Thị Huỳnh Ngọc đã bán 5.000 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 5/11/2025.

TIN - Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa đã bán 498.800 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 920.100 CP (tỷ lệ 1,01%). Giao dịch dự kiến diễn ra từ 6/10/2025 đến ngày 4/112025. Bà Hoa là vợ Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Hồ Minh Tâm.

LDW - Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng: Cổ đông lớn Trương Thị Mỹ An đã bán 7.100.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 6.875.893 CP (tỷ lệ 8,73%). Giao dịch diễn ra trong phiên 10/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CMD - CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Lê Văn Phải đăng ký bán 400.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 13/11/2025 đến ngày 28/11/2025.

TIN - Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa đăng ký bán 400.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 17/11/2025 đến ngày 16/12/2025. Bà Hoa là vợ Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Hồ Minh Tâm.

PTO - CTCP Dịch vụ- Xây dựng Công trình Bưu điện: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đăng ký bán 360.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 12/11/2025 đến 11/12/2025.