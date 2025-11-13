Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/11/2025

13-11-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

KTC - Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang : Ngày 3/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 4% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 400 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 26/12/2025.

PMC - Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic : Ngày 24/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 8/12/2025.

BCE - CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương : Ngày 25/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

EBS - CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội : Cổ đông lớn Ngô Anh Thư đã mua 11.900 CP. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 806.900 CP (tỷ lệ 8,1%). Giao dịch diễn ra trong phiên 7/11/2025.

ICN - CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO : CTCP Kiểm định Xây dựng An Hòa đã mua 130.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 344.405 CP (tỷ lệ 1,13%). Giao dịch diễn ra từ 30/10/2025 đến 6/11/2025.

VNH - CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Sơn đã mua 91.100 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 91.100 CP (tỷ lệ 1,14%). Giao dịch diễn ra từ 15/10/2025 đến 10/11/2025.

TSD - CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO : Ông Nguyễn Huy Hoàng đã mua 78.500 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 78.500 CP (tỷ lệ 6,16%). Giao dịch diễn ra trong phiên 07/11/2025.

CT6 - CTCP Công trình 6: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Phan Hồng Ngọc đã mua 36.560 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 540.332 CP (tỷ lệ 8,85%). Giao dịch diễn ra trong phiên 07/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BWS - CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu : Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký bán 296.800 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 14/11/2025 đến 12/12/2025.

CMD - CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Lê Quang Chánh đăng ký mua 200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 13/11/2025 đến 28/11/2025. Ông Chánh là con Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Lê Văn Phải.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

