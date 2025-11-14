Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/11/2025

14-11-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

NTH - Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong : Ngày 9/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/12/2025.

PPH - Tổng công ty cổ phần Phong Phú : Ngày 28/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/12/2025.

GND - Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai: Ngày 3/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 17/12/2025.

LBM - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng: Ngày 4/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 19/12/2025

TVT - Tổng công ty Việt Thắng - CTCP: Ngày 15/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/01/2026.

SGD - Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ: Ngày 24/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 2/12/2025.

HGM - Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang: Ngày 25/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 85% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 8.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 18/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

POT - CTCP Thiết bị Bưu điện: Ủy viên HĐQT Dương Trung Lợi đã bán toàn bộ 2.381.772 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 10/11/2025.

CMS - Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam : Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Phúc đã mua 600.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 6.191.200 CP (tỷ lệ 24,32%). Giao dịch diễn ra từ 30/10/2025 đến 03/11/2025.

HD6 - CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội : Chủ tịch HĐQT Lê Quốc Bình đã bán 124.229 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.938.163 CP (tỷ lệ 19,43%). Giao dịch diễn ra trong phiên 10/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNT - CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương : Công ty cổ phần Transimex đăng ký mua 100.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 17/11/2025 đến 12/12/2025.

CMD - CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Lê Quang Nghĩa đăng ký mua 200.000 CP Giao dịch dự kiến diễn ra từ 17/11/2025 đến 28/11/2025. Ông Lê Quang Nghĩa là con Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Lê Văn Phải.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

Loạt yếu tố hỗ trợ, chứng khoán Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng

Loạt yếu tố hỗ trợ, chứng khoán Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng

"Mở đường" cho khối ngoại tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam

"Mở đường" cho khối ngoại tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam

Ai đang nắm hơn 2 nghìn tấn vàng?

Ai đang nắm hơn 2 nghìn tấn vàng?

00:06 , 14/11/2025
Định giá VN-Index vẫn hấp dẫn trong trung và dài hạn, song cần lưu ý 4 rủi ro này

Định giá VN-Index vẫn hấp dẫn trong trung và dài hạn, song cần lưu ý 4 rủi ro này
00:01 , 14/11/2025

00:01 , 14/11/2025
Thị trường tiền số hôm nay, 13-11: Bitcoin lao dốc khi tài sản bí ẩn này tăng mạnh

Thị trường tiền số hôm nay, 13-11: Bitcoin lao dốc khi tài sản bí ẩn này tăng mạnh
23:13 , 13/11/2025

23:13 , 13/11/2025
Một cổ phiếu Bluechips bất ngờ bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trong phiên 13/11

Một cổ phiếu Bluechips bất ngờ bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trong phiên 13/11
19:07 , 13/11/2025

19:07 , 13/11/2025

