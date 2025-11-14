Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/11/2025

Tin doanh nghiệp

NTH - Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong : Ngày 9/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/12/2025.

PPH - Tổng công ty cổ phần Phong Phú : Ngày 28/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/12/2025.

GND - Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai: Ngày 3/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 17/12/2025.

LBM - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng: Ngày 4/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 19/12/2025

TVT - Tổng công ty Việt Thắng - CTCP: Ngày 15/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/01/2026.

SGD - Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ: Ngày 24/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 2/12/2025.

HGM - Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang: Ngày 25/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 85% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 8.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 18/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

POT - CTCP Thiết bị Bưu điện: Ủy viên HĐQT Dương Trung Lợi đã bán toàn bộ 2.381.772 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 10/11/2025.

CMS - Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam : Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Phúc đã mua 600.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 6.191.200 CP (tỷ lệ 24,32%). Giao dịch diễn ra từ 30/10/2025 đến 03/11/2025.

HD6 - CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội : Chủ tịch HĐQT Lê Quốc Bình đã bán 124.229 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.938.163 CP (tỷ lệ 19,43%). Giao dịch diễn ra trong phiên 10/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNT - CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương : Công ty cổ phần Transimex đăng ký mua 100.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 17/11/2025 đến 12/12/2025.

CMD - CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Lê Quang Nghĩa đăng ký mua 200.000 CP Giao dịch dự kiến diễn ra từ 17/11/2025 đến 28/11/2025. Ông Lê Quang Nghĩa là con Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Lê Văn Phải.