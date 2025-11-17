Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/11/2025

Tin doanh nghiệp

CFM - Công ty cổ phần Đầu tư CFM : Ngày 25/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 2% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 19/12/2025.

TBD - Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần : Ngày 24/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/12/2025.

SAB - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn: Ngày 13/1/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 12/2/2026.

MSH - Công ty cổ phần May Sông Hồng: Ngày 2/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 40% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 4.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/12/2025.

NTH - Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong: Ngày 9/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/12/2025.

BWS - Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày 1/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/12/2025

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DRL - Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 : Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Xuân Dũng đã bán 30.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 171.590 cổ phiếu (tỷ lệ: 1,81%). Giao dịch diễn ra từ ngày 22/10/2025 đến ngày 14/11/2025.

LHC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng : Bà Nguyễn Thị Mai Lan đã bán 85.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.209.200 CP (tỷ lệ 8,4%). Bà Lan là mẹ Phó Chủ tịch HĐQT Trần Việt Thắng. Giao dịch diễn ra từ ngày 9/10/2025 đến ngày 7/11/2025.

PTI - Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện : Bà Vũ Thị Thư đã bán 6.000.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 5.925.000 CP (tỷ lệ 4,91%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 07/11/2025.

PTI - Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện : Bà Hoàng Thị Minh Phương đã bán toàn bộ 11.925.000 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 07/11/2025.

LHC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng: Phó Chủ tịch HĐQT Trần Việt Thắng đã mua 111.500 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.399.100 CP (tỷ lệ 9,72%). Giao dịch diễn ra từ ngày 9/10/2025 đến ngày 7/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNF - CTCP Vinafreight: Công ty cổ phần Transimex đăng ký mua 1.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 17/11/2025 đến 12/12/2025.

SPV - CTCP Thủy Đặc Sản : Kế toán trưởng Trương Minh Thông đăng ký mua 10.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 17/11/2025 đến 9/12/2025.