Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/11/2025

17-11-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/11/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

CFM - Công ty cổ phần Đầu tư CFM : Ngày 25/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 2% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 19/12/2025.

TBD - Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần : Ngày 24/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/12/2025.

SAB - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn: Ngày 13/1/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 12/2/2026.

MSH - Công ty cổ phần May Sông Hồng: Ngày 2/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 40% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 4.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/12/2025.

NTH - Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong: Ngày 9/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/12/2025.

BWS - Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày 1/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/12/2025

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DRL - Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 : Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Xuân Dũng đã bán 30.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 171.590 cổ phiếu (tỷ lệ: 1,81%). Giao dịch diễn ra từ ngày 22/10/2025 đến ngày 14/11/2025.

LHC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng : Bà Nguyễn Thị Mai Lan đã bán 85.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.209.200 CP (tỷ lệ 8,4%). Bà Lan là mẹ Phó Chủ tịch HĐQT Trần Việt Thắng. Giao dịch diễn ra từ ngày 9/10/2025 đến ngày 7/11/2025.

PTI - Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện : Bà Vũ Thị Thư đã bán 6.000.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 5.925.000 CP (tỷ lệ 4,91%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 07/11/2025.

PTI - Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện : Bà Hoàng Thị Minh Phương đã bán toàn bộ 11.925.000 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 07/11/2025.

LHC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng: Phó Chủ tịch HĐQT Trần Việt Thắng đã mua 111.500 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.399.100 CP (tỷ lệ 9,72%). Giao dịch diễn ra từ ngày 9/10/2025 đến ngày 7/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNF - CTCP Vinafreight: Công ty cổ phần Transimex đăng ký mua 1.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 17/11/2025 đến 12/12/2025.

SPV - CTCP Thủy Đặc Sản : Kế toán trưởng Trương Minh Thông đăng ký mua 10.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 17/11/2025 đến 9/12/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia: Đây là thời điểm chuẩn bị đón "sóng" năm 2026, 3 nhóm cổ phiếu sẽ hút tiền mạnh

Chuyên gia: Đây là thời điểm chuẩn bị đón "sóng" năm 2026, 3 nhóm cổ phiếu sẽ hút tiền mạnh Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức 17/11– 21/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 80%, một "đại gia" chuẩn bị chi hơn 6.000 tỷ đồng trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức 17/11– 21/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 80%, một "đại gia" chuẩn bị chi hơn 6.000 tỷ đồng trả cổ tức Nổi bật

FPT Telecom họp bất thường lần đầu tiên sau khi chuyển phần vốn Nhà nước về Bộ Công an tiếp quản

FPT Telecom họp bất thường lần đầu tiên sau khi chuyển phần vốn Nhà nước về Bộ Công an tiếp quản

00:08 , 17/11/2025
VN-Index bất ngờ đảo chiều hồi phục với thanh khoản thấp: Đáy quanh đây hay chỉ là nhịp "bull trap"?

VN-Index bất ngờ đảo chiều hồi phục với thanh khoản thấp: Đáy quanh đây hay chỉ là nhịp "bull trap"?

00:04 , 17/11/2025
FiinGroup hé lộ nhóm cổ phiếu định giá thấp hơn trung bình 5 năm

FiinGroup hé lộ nhóm cổ phiếu định giá thấp hơn trung bình 5 năm

00:02 , 17/11/2025
Chứng khoán tuần tới có 'đón gió đổi chiều'?

Chứng khoán tuần tới có 'đón gió đổi chiều'?

00:01 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên