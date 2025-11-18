Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/11/2025

Tin doanh nghiệp

PVS - Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam: Ngày 28/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100 : 7 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới).

GCF - CTCP Thực phẩm G.C: Ngày 25/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 10% tương đương tỷ lệ 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LHC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng: Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Kiên đã bán 275.400 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 898.392 CP. Giao dịch diễn ra từ ngày 9/10/2025 đến ngày 5/11/2025.

BIG - CTCP Đầu tư Big Group Holdings: Cổ đông lớn Trần Sinh Vương đã bán 335.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.100.000 CP (tỷ lệ 6,88%). Giao dịch diễn ra trong phiên 13/11/2025.

SSG - CTCP Vận tải biển Hải Âu : Ông Phạm Viết Hiệp đã bán 440.900 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 12/11/2025.

FOX - CTCP Viễn thông FPT: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước - Công ty TNHH đã bán 370.669.546 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 11/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

UNI - CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt : Bà Vũ Thị Kim Liên đăng ký bán 1.082.312 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 18/11/2025 đến 12/12/2025. Bà Liên là chị ruột Tổng Giám đốc Vũ Thị Như Mai.

UNI - CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt : Thành viên BKS Vũ Thanh Thủy đăng ký bán 1.424.131 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 18/11/2025 đến 12/12/2025.

UNI - CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt : Ông Vũ Duy Bé đăng ký bán 1.519.388 CP. Ông Bé là chồng Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Lệ Thanh. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 18/11/2025 đến 12/12/2025.

UNI - CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt : Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Lệ Thanh đăng ký bán 605.322 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 18/11/2025 đến 12/12/2025.

UNI - CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt : Bà Vũ Thanh Thảo đăng ký bán 1.377.892 CP. Bà Thảo là con Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Lệ Thanh. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 18/11/2025 đến 12/12/2025.

DXL - CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn : Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Thảo đăng ký bán 784.301 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/11/2025 đến 18/12/2025.

DDN - CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng: Chủ tịch HĐQT Đỗ Thành Trung đăng ký mua 500.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/11/2025 đến 18/12/2025.