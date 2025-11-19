Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/11/2025

Tin doanh nghiệp

FPT - Công ty Cổ phần FPT : Ngày 28/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 12/12/2025.

GMX - Công ty cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân : Ngày 2/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 19/12/2025.

CTD - Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons: Ngày 2/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/12/2025.

HMH - CTCP Hải Minh : Ngày 14/11/2025, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Kwok Michael Wa Tong, Tổng giám đốc Công ty, từ nhiệm vì lý do cá nhân kể từ ngày 31/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HNI - CTCP May Hữu Nghị: Giám đốc Hà Hải Ninh đã mua 30.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 662.348 CP (tỷ lệ 2,79%). Giao dịch diễn ra từ 28/10/2025 đến 14/11/2025.

AFX - CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang : Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính Nguyễn Thị Hường không mua được cổ phiếu nào trên tổng số 1.000.000 CP đăng ký mua. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.002.300 CP (tỷ lệ 5,72%). Giao dịch diễn ra từ 20/10/2025 đến 10/11/2025.

BDG - Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương : Công ty TNHH Một Thành Viên Quốc tế Protrade đã mua 48.500 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 315.975 CP (tỷ lệ 1,27%). Giao dịch diễn ra từ 21/10/2025 đến 12/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

UNI - CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt : Tổng Giám đốc Vũ Thị Như Mai đăng ký bán 3.446.236 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/11/2025 đến 12/12/2025.

DDB - CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vũ Hoàng đăng ký bán 500.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 20/11/2025 đến 19/12/2025.

ABC - CTCP Truyền thông VMG: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đăng ký bán toàn bộ 5.772.000 CP (tỷ lệ 28,31%). Đây là việc chuyển nhượng vốn của VNPT đầu tư tại Công ty QTC nhằm thực hiện Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 10/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 và Văn bản số 1944/UBQLV-CNHT ngày 28/08/2024 của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thoái vốn tại 24 doanh nghiệp thuộc danh mục thoái vốn đã được phê duyệt theo Quyết định số 620/QĐ-TTg. Giao dịch diễn ra ngoài hệ thống. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 26/11/2025 đến 25/12/2025.