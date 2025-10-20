Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/10/2025

20-10-2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/10/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

LCG - Công ty cổ phần LIZEN: Ngày 29/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới).

NJC - Công ty cổ phần May Nam Định: Ngày 28/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

DP1 - CTCP Dược phẩm Trung Ương CPC1: Công bố đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của của bà Bùi Thị Thanh Hải.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CFM - CTCP Đầu tư CFM: Ủy viên HĐQT Trần Thùy Linh đã bán 9.900 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 100 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra trong phiên 29/9/2025.

CFM - CTCP Đầu tư CFM: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Trung đã bán 2.900 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 100 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra trong phiên 30/9/2025.

HD6 - CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Đinh Ngọc Linh đã bán 47.421 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 13/10/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DNP - Công ty cổ phần DNP Holding: Công ty TNHH Tasco Investment đăng ký mua 91.633.650 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/10/2025 đến ngày 20/11/2025.

NSH - CTCP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi: Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Kế đăng ký bán 300.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/10/2025 đến ngày 14/11/2025.

HNI - CTCP May Hữu Nghị: Giám đốc Hà Hải Ninh đăng ký mua 300.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/10/2025 đến ngày 19/11/2025.

BDG - Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương: Công ty TNHH Một Thành Viên Quốc tế Protrade đăng ký mua 150.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/10/2025 đến ngày 19/11/2025.

AFX - CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang: Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính Nguyễn Thị Hường đăng ký mua 1.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 20/10/2025 đến ngày 10/11/2025.


