Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/11/2025

20-11-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/11/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

VRG - Công ty cổ phần Cảng Xanh Vip : Ngày 27/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 5/12/2025.

DWC - Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk : Ngày 28/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/12/2025.

NO1 - Công ty cổ phần Tập đoàn 911 : Ngày 28/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/12/2025.

QTP - CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh : Công bố nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phan Duy An.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PSD - CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí : Công đoàn Cơ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đã mua 72.200 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 160.000 CP (tỷ lệ 0,31%). Giao dịch diễn ra từ 3/11/2025 đến 13/11/2025.

DSH - CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Hưng đã bán 300.000 quyền mua. Giao dịch diễn ra từ 11/11/2025 đến 12/11/2025.

SVH - CTCP Thủy điện Sông Vàng: CTCP Điện Lực Trung Sơn không bán được CP nào trên tổng số 12.747.200 CP đăng ký bán ra. Nguyên nhân do giá/ tình trạng cung cầu chưa phù hợp. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 12.747.200 CP (tỷ lệ 86,01%). Giao dịch diễn ra từ 15/10/2025 đến 14/11/2025.

EME - CTCP Điện Cơ: Bà Nguyễn Thị Thu Hương đã mua 66.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 72.900 CP (tỷ lệ 1,93%). Bà Hương là em ruột Giám đốc; Ủy viên HĐQT Nguyễn Duy Hải.

VLW - CTCP Cấp nước Vĩnh Long : CTCP Xây lắp - Điện BIWASE đã bán 2.625.862 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra vào ngày 14/11/2025.

HTP - CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát : CTCP Chứng khoán Thành Công đã bán 2.595.686 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.498.000 CP (tỷ lệ 4,9%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra vào ngày 14/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VTC - CTCP Viễn thông VTC: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đăng ký bán 2.116.316 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 26/11/2025 đến 25/12/2025.

Tuệ Giang

