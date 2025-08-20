Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/8/2025

20-08-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/8/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

SWC - Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam: Ngày 29/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 35% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 3.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/9/2025.

LGC - Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII: Ngày 28/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/9/2025.

ND2 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2: Ngày 16/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 25% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 16/10/2025.

PSP - Công ty cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ: Ngày 4/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 7/11/2025.

CHP - Công ty cổ phần Thuỷ Điện Miền Trung : Ngày 27/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/9/2025.

DBT - CTCP Dược phẩm Bến Tre : Ngày 22/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:7 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới).

BBT - CTCP Bông Bạch Tuyết: Ngày 8/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 6/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

C22 - CTCP 22: Ông Nguyễn Huy Trường đã mua 26.700 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 30.300 CP (tỷ lệ 0,85%). Giao dịch diễn ra trong hai phiên 17/7 đến 15/8/2025. Ông Trường là anh ruột Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hoài Giang.

STH - CTCP Phát hành sách Thái Nguyên : CTCP Đầu tư Sigma Group đã mua 4.166.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.166.000 CP, tỷ lệ 21,36%. Giao dịch diễn ra trong phiên 15/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TJC - CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại: Công ty cổ phần TRANSIMEX đăng ký mua 100.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 20/8/2025 đến ngày 18/9/2025.

ECI - CTCP Tập đoàn ECI: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Nam đăng ký bán 40.100 CPGiao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/8/2025 đến ngày 18/9/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

