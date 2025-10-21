Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/10/2025

21-10-2025 - 00:14 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/10/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

L40 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40: Ngày 20/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 2/12/2025.

TBR - Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình: Ngày 29/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 3,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 350 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 28/11/2025.

NAU - CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An: Ngày 10/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 3,14% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 314 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KHD - CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương: Thành viên BKS : Hồ Văn Tuấn đã mua 158.014 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 168.300 CP (tỷ lệ 5,16%). Giao dịch diễn ra trong phiên 19/9/2025.

HD6 - CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội: Tổng Giám đốc Bế Ngọc Long đã bán 20.944 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 159.368 CP (tỷ lệ 1,05%). Giao dịch diễn ra trong phiên 15/10/2025.

NDP - CTCP Dược phẩm 2-9: Bà Ngô Thị Giáng Hương đã bán 411.902 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu nào sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra từ 25/09/2025 đến 13/10/2025. Bà Hương là em ruôt Chủ tịch HĐQT Ngô Nam Thắng.

NDP - CTCP Dược phẩm 2-9: Bà Ngô Thị Cẩm Ly đã mua 411.902 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 638.734 CP (tỷ lệ 5,75%). Giao dịch diễn ra từ 25/09/2025 đến 13/10/2025. Bà Hương là em ruôt Chủ tịch HĐQT Ngô Nam Thắng.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DOC - CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Ngô Huỳnh Minh đăng ký bán 10.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/10/2025 đến ngày 18/11/2025.

PXA - CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Trần Lương Sơn đăng ký mua 1.500.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 24/10/2025 đến ngày 21/11/2025.

HWS - CTCP Cấp nước Huế: Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Liên Minh đăng ký mua 39.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 22/10/2025 đến ngày 18/11/2025.

Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

