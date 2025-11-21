Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/11/2025

Tin doanh nghiệp

PVM - Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu Khí: Ngày 15/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/1/2026.

BCF - Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi : Ngày 16/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 23/1/2026.

GEG - Công ty cổ phần Điện Gia Lai : Ngày 1/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6,3673% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 636,73 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/12/2025.

ECI - CTCP Tập đoàn ECI : Công bố đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT Lê Thị Hồng Nhung

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KMT - CTCP Kim khí Miền Trung : Bà Nguyễn Quỳnh Hoa đã mua là 500.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 500.000 CP (tỷ lệ 5,08%), trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 12/11/2025.

KMT - CTCP Kim khí Miền Trung : Cổ đông lớn Nguyễn Thị Hồng Huệ đã bán 500.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.624.000 CP (tỷ lệ 16,49%). Giao dịch diễn ra trong phiên 12/11/2025.

QCC - CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông: Ông Lê Minh Hải đã mua 420.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 420.000 CP (tỷ lệ 31,59%), trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 3/11/2025.

TW3 - CTCP Dược Trung ương 3 : Cổ đông lớn Nguyễn Thị Yến Nhi đã bán 85.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 111.400 CP (tỷ lệ 6,54%). Giao dịch diễn ra trong phiên 18/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VC6 - Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Visicons : Chủ tịch HĐQT Trần Văn Khánh đăng ký mua 325.226 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 28/11/2025 đến 25/12/2025.

REE - Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh : Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Thái Bình đăng ký bán 400.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/11/2025 đến hết ngày 24/12/2025.