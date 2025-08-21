Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/8/2025

21-08-2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/8/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

HCC - Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX: Ngày 23/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/10/2025.

TDT - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT: Ngày 29/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/9/2025.

HGM - Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang: Ngày 28/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 45% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 4.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 26/9/2025.

DMC - Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco: Ngày 12/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 25% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 16/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PMC - CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội đã bán toàn bộ 1.362.248 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu nào sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 15/8/2025.

LIG - CTCP Licogi 13 : Ông Đinh Quang Chiến đã mua 1.628.100 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 6.318.100 CP (tỷ lệ 6,71%), trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 13/8/2025.

HLS - CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn : Ông Nguyễn Tĩnh Chinh đã bán toàn bộ 400.000 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu nào sau khi thực hiện giao dịch. Ông Chinh là bố vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Sơn.

Ngược chiều, con Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Sơn là Nguyễn Việt Hà đã mua 400.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 405.200 CP (tỷ lệ 3,63%). Cả 2 giao dịch đều diễn ra trong phiên 18/8/2025.

HSV - CTCP Tập đoàn HSV Việt Nam: Bà Lê Thị Hằng đã mua 201.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 895.200 CP (tỷ lệ 5,68%), trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 13/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DMS - CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam : Chủ tịch HĐQT Đỗ Thị Huyền đăng ký bán 968.920 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 22/8/2025 đến ngày 29/8/2025.

RCC - CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt: Bà Vũ Huyền Trang đăng ký bán 1.274.257 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 22/8/2025 đến ngày 19/9/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

