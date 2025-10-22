Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/10/2025

Tin doanh nghiệp

DVW - CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai: Công bố đơn từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của ông Trần Chiến Thắng.

FLC - CTCP Tập đoàn FLC: Công bố đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công.

TPS - CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn: Ngày 4/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 43% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 4.300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/11/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CT6 - CTCP Công trình 6: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Phan Hồng Ngọc không mua được CP nào trên tổng số 36.560 CP đăng ký mua. Nguyên nhân do giá thị trường không phù hợp. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 503.772 CP (tỷ lệ 8,25%). Giao dịch diễn ra từ 18/9/2025 đến 17/10/2025.

AFX - CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang: Công ty CP Dịch vụ tài chính và Mua bán nợ Việt Nam đã bán 1.563.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 510.000 CP (tỷ lệ 1,46%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 15/10/2025.

CT3 - CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3: Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC đã mua 1.242.379 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.532.991 CP (tỷ lệ 17,42%). Giao dịch diễn ra trong phiên 17/10/2025.

TSD - CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO: Cổ đông lớn Cao Thị Thu Thủy đã bán 49.400 CP và đã mua 12.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 111.900 CP (tỷ lệ 8,78%). Giao dịch diễn ra trong phiên 14/10/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CTP - Công ty cổ phần Hòa Bình Takara: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc đăng ký bán 1.900.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 23/10/2025 đến ngày 21/11/2025.

CTP - Công ty cổ phần Hòa Bình Takara: Chủ tịch HĐQT Trần Công Thành đăng ký bán 2.800.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 23/10/2025 đến ngày 21/11/2025.

TPS - CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn: Ông Ngô Quang Hiển đăng ký mua 39.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 24/10/2025 đến ngày 20/11/2025. Ông Hiển là anh ruột Chủ tịch HĐQT Ngô Quang Trung.

MML - CTCP Masan MeatLife: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Nguyễn Quốc Trung đăng ký bán 100.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 23/10/2025 đến ngày 21/11/2025.



