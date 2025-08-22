Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/8/2025

Tin doanh nghiệp

KST - Công ty Cổ phần KASATI: Ngày 23/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10,94% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.094đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 3/10/2025.

CKA - Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang: Ngày 17/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 100% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 10.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 3/10/2025.

VMK - Công ty cổ phần Vimarko: Ngày 28/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 13% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới)

XMP - Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh: Ngày 16/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 30/9/2025.

VDL - CTCP Thực phẩm Lâm Đồng: Ngày 5/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 30/9/2025.

RAL - Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông: Ngày 29/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 25% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 12/9/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GDW - CTCP Cấp nước Gia Định : Hồ Nhật Lệ đã mua 162.335 ср. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 163.635 ср (1,72%). Giao dịch diễn ra trong phiên 12/8/2025.

LIG - CTCP Licogi 13: Ông Đinh Quang Chiến đã mua 1.560.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 9.560.000 CP (tỷ lệ 10,15%). Giao dịch diễn ra trong phiên 15/8/2025.

BVL - CTCP BV Land: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Lý Tuấn Anh đã mua 100.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 100.000 CP (tỷ lệ 0,11%). Giao dịch diễn ra trong phiên 7/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SGD - CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM : Bà Nguyễn Thị La đăng ký bán 207.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 25/8/2025 đến ngày 23/9/2025. Bà La là mẹ Chủ tịch HĐQT Ngô Trọng Vinh.

G36 - Tổng Công ty 36 - CTCP : Bà Vũ Thị Thanh Huyền đăng ký bán 6.599 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 25/8/2025 đến ngày 23/9/2025. Bà Huyền là vợ Kế toán trưởng Nguyễn Tuấn Anh.

FCS - CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc đăng ký bán 2.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 22/8/2025 đến ngày 19/9/2025.