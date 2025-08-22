Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/8/2025

22-08-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/8/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

KST - Công ty Cổ phần KASATI: Ngày 23/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10,94% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.094đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 3/10/2025.

CKA - Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang: Ngày 17/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 100% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 10.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 3/10/2025.

VMK - Công ty cổ phần Vimarko: Ngày 28/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 13% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới)

XMP - Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh: Ngày 16/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 30/9/2025.

VDL - CTCP Thực phẩm Lâm Đồng: Ngày 5/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 30/9/2025.

RAL - Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông: Ngày 29/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 25% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 12/9/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GDW - CTCP Cấp nước Gia Định : Hồ Nhật Lệ đã mua 162.335 ср. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 163.635 ср (1,72%). Giao dịch diễn ra trong phiên 12/8/2025.

LIG - CTCP Licogi 13: Ông Đinh Quang Chiến đã mua 1.560.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 9.560.000 CP (tỷ lệ 10,15%). Giao dịch diễn ra trong phiên 15/8/2025.

BVL - CTCP BV Land: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Lý Tuấn Anh đã mua 100.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 100.000 CP (tỷ lệ 0,11%). Giao dịch diễn ra trong phiên 7/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SGD - CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM : Bà Nguyễn Thị La đăng ký bán 207.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 25/8/2025 đến ngày 23/9/2025. Bà La là mẹ Chủ tịch HĐQT Ngô Trọng Vinh.

G36 - Tổng Công ty 36 - CTCP : Bà Vũ Thị Thanh Huyền đăng ký bán 6.599 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 25/8/2025 đến ngày 23/9/2025. Bà Huyền là vợ Kế toán trưởng Nguyễn Tuấn Anh.

FCS - CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc đăng ký bán 2.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 22/8/2025 đến ngày 19/9/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index “tưng bừng” trên đỉnh lịch sử, loạt công ty chứng khoán lớn triệu tập họp bất thường

VN-Index “tưng bừng” trên đỉnh lịch sử, loạt công ty chứng khoán lớn triệu tập họp bất thường Nổi bật

Doanh nghiệp Việt nắm loại khoáng sản được cả thế giới săn lùng sắp "dốc hầu bao" trả cổ tức 4.500 đồng/cp

Doanh nghiệp Việt nắm loại khoáng sản được cả thế giới săn lùng sắp "dốc hầu bao" trả cổ tức 4.500 đồng/cp Nổi bật

Một doanh nghiệp sắp bạo chi cổ tức tiền mặt "khủng" tỷ lệ 100%, cổ phiếu tăng vùn vụt lên đỉnh lịch sử

Một doanh nghiệp sắp bạo chi cổ tức tiền mặt "khủng" tỷ lệ 100%, cổ phiếu tăng vùn vụt lên đỉnh lịch sử

00:06 , 22/08/2025
Cổ phiếu Bluechips, Midcap, Penny: Đặc điểm và cách "chọn mặt gửi vàng" cho nhà đầu tư mới

Cổ phiếu Bluechips, Midcap, Penny: Đặc điểm và cách "chọn mặt gửi vàng" cho nhà đầu tư mới

00:05 , 22/08/2025
MBS: Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn tăng lên, VN-Index có thể "lùi" về dưới 1.600 điểm vào cuối tháng 8

MBS: Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn tăng lên, VN-Index có thể "lùi" về dưới 1.600 điểm vào cuối tháng 8

00:04 , 22/08/2025
Chứng khoán ngày 22-8: Giá cổ phiếu sẽ biến động mạnh

Chứng khoán ngày 22-8: Giá cổ phiếu sẽ biến động mạnh

23:30 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên