Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/10/2025

24-10-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

HLD - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND: Thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền sang 31/12/2026. Lý do theo đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

MFS - Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone: Ngày 6/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 27/11/2025.

TPB - Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong: Ngày 31/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 5% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

PPC - Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Ngày 19/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 19/12/2025.

SMB - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung: Ngày 15/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 26/11/2025.

DHC - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre: Thành viên BKS Nguyễn Quốc Bình đã mua 203.500 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là hơn 1,5 triệu CP (tỷ lệ 1,59%). Giao dịch diễn ra từ 18/9 đến 17/10/2025.

DXG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh: Nhóm quỹ Dragon Capital đã bán 6.058.634 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 111.776.258 CP (tỷ lệ 10,97%). Giao dịch diễn ra trong phiên 17/10/2025.

PPT - CTCP Petro Times: Thành viên BKS Nguyễn Thị Thu Hương đã bán 200 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 7.360 CP (tỷ lệ 0,04%). Giao dịch diễn ra từ 19/9 đến 17/10/2025.

PPT - CTCP Petro Times: Trưởng Ban kiểm soát Cao Thị Phương đã bán 13.700 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 97.716 CP (tỷ lệ 0,5%). Giao dịch diễn ra từ 19/9 đến 17/10/2025.

GLT - CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu: Ông Mai Minh Tân đã mua 109.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 504.200 CP (tỷ lệ 5,41%), chính thức trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 15/10/2025.

NTH - CTCP Thủy điện Nước Trong: Kế toán trưởng Trần Đức Nhật đăng ký mua 10.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 24/10/2025 đến ngày 21/11/2025.

BIG - CTCP Đầu tư Big Group Holdings: Chủ tịch HĐQT Võ Phi Nhật Huy đăng ký mua 1.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 24/10/2025 đến ngày 21/11/2025.


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

