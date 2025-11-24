Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/11/2025

Tin doanh nghiệp

IDC - Tổng công ty IDICO - CTCP: Ngày 4/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 23/12/2025.

DRL - Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 : Ngày 10/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/12/2025.

TKA - Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An : Ngày 3/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 1,344% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 134,4 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/12/2025.

CCC - Công ty cổ phần Xây dựng CDC : Ngày 25/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 2% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 200 đồng) và bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 2% (Người sở hữu 50 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/1/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PGN - Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy đã bán 2.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 471.610 CP (tỷ lệ 4,98%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 21/10/2025.

NDX - CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng : Ông Trần Xuân Đức đã bán 45.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 475.000 CP (tỷ lệ 4,95%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 20/11/2025.

NSH - CTCP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi: Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Kế đã bán 124.700 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.172.145 CP (tỷ lệ 5,66%). Giao dịch diễn ra từ 21/10/2025 đến 14/11/2025.

TIN - Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa đã bán 400.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 520.100 CP (tỷ lệ 0,57%). Giao dịch diễn ra trong phiên 14/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PVS - Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam : Phó Tổng Giám đốc Lê Chiến Thắng đăng ký bán 124.900 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 24/11/2025 đến hết ngày 19/12/2025.

MAC - CTCP Tập đoàn Macstar : Ông Trần Thanh Hải đăng ký mua 230.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 24/11/2025 đến hết ngày 19/12/2025. Ông Hải là chồng Trưởng Ban kiểm soát Phạm Thị Hồng Giang.