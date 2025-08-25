Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/8/2025

Tin doanh nghiệp

D11 - Công ty cổ phần Địa ốc 11 : Ngày 8/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

DVN - Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP: Ngày 5/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 30/9/2025.

RGG - Công ty cổ phần Regal Group: Ngày 5/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 11,7% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.170 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/9/2025.

DP1 - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1: Ngày 29/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 3/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VTD - CTCP Vietourist Holdings: Ủy viên HĐQT Phan Ngọc Tuấn đã bán 30.000 CP, không còn nắm giữ CP sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra từ 30/7 đến 18/8/2025.

BHK - CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài : Ủy viên HĐQT Nguyễn Xuân Thành đã mua 10.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 10.000 CP (tỷ lệ 0,25%). Giao dịch diễn ra trong phiên 19/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SGD - CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM : Trưởng Ban kiểm soát Ngô Thị Thanh Huyền đăng ký bán 142.700 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 25/8/2025 đến ngày 23/9/2025.

BSP - CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ: Bà Bùi Thị Thái Hà đăng ký mua 200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/9/2025 đến ngày 2/10/2025. Bà Hà là con Giám đốc; Ủy viên HĐQT Bùi Văn Thiềng.

CT3 - CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3: Ông Phạm Văn Thúy đăng ký bán 957.079 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 26/9/2025. Ông Thuý là anh ruột Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Đường.

SVH - CTCP Thủy điện Sông Vàng: CTCP Điện Lực Trung Sơn đăng ký bán 12.747.200 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 8/9/2025 đến ngày 6/10/2025.

QNS - CTCP Đường Quảng Ngãi: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/8/2025 đến ngày 24/9/2025.