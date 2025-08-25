Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/8/2025

25-08-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/8/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

D11 - Công ty cổ phần Địa ốc 11 : Ngày 8/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

DVN - Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP: Ngày 5/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 30/9/2025.

RGG - Công ty cổ phần Regal Group: Ngày 5/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 11,7% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.170 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/9/2025.

DP1 - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1: Ngày 29/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 3/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VTD - CTCP Vietourist Holdings: Ủy viên HĐQT Phan Ngọc Tuấn đã bán 30.000 CP, không còn nắm giữ CP sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra từ 30/7 đến 18/8/2025.

BHK - CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài : Ủy viên HĐQT Nguyễn Xuân Thành đã mua 10.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 10.000 CP (tỷ lệ 0,25%). Giao dịch diễn ra trong phiên 19/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SGD - CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM : Trưởng Ban kiểm soát Ngô Thị Thanh Huyền đăng ký bán 142.700 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 25/8/2025 đến ngày 23/9/2025.

BSP - CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ: Bà Bùi Thị Thái Hà đăng ký mua 200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/9/2025 đến ngày 2/10/2025. Bà Hà là con Giám đốc; Ủy viên HĐQT Bùi Văn Thiềng.

CT3 - CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3: Ông Phạm Văn Thúy đăng ký bán 957.079 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 26/9/2025. Ông Thuý là anh ruột Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Đường.

SVH - CTCP Thủy điện Sông Vàng: CTCP Điện Lực Trung Sơn đăng ký bán 12.747.200 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 8/9/2025 đến ngày 6/10/2025.

QNS - CTCP Đường Quảng Ngãi: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/8/2025 đến ngày 24/9/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thế giới Di động của ông Nguyễn Đức Tài thu hơn 86.700 tỷ sau 7 tháng, tăng tốc hiện diện Bách Hóa Xanh

Thế giới Di động của ông Nguyễn Đức Tài thu hơn 86.700 tỷ sau 7 tháng, tăng tốc hiện diện Bách Hóa Xanh Nổi bật

Ông Lã Giang Trung: VN-Index sẽ tăng vượt xa trí tưởng tượng phong phú của nhà đầu tư

Ông Lã Giang Trung: VN-Index sẽ tăng vượt xa trí tưởng tượng phong phú của nhà đầu tư Nổi bật

Chứng khoán đã qua 'đỉnh đầu cơ'?

Chứng khoán đã qua 'đỉnh đầu cơ'?

00:07 , 25/08/2025
Dự báo mới nhất về thị trường chứng khoán sau phiên lao dốc 42,53 điểm

Dự báo mới nhất về thị trường chứng khoán sau phiên lao dốc 42,53 điểm

17:28 , 24/08/2025
Góc nhìn chuyên gia: Nhịp điều chỉnh 5% hoặc hơn không phải là tín hiệu tiêu cực

Góc nhìn chuyên gia: Nhịp điều chỉnh 5% hoặc hơn không phải là tín hiệu tiêu cực

14:48 , 24/08/2025
Địa ốc Khang An (KAC) bị xử phạt 100 triệu đồng vì vi phạm trong công bố thông tin

Địa ốc Khang An (KAC) bị xử phạt 100 triệu đồng vì vi phạm trong công bố thông tin

09:43 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên