Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/11/2025

Tin doanh nghiệp

VGC - Tổng Công ty Viglacera – CTCP: Ngày 12/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 22% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 5/12/2025.

G36 - Tổng Công ty 36 – CTCP: Ngày 13/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2023 và 2024, tỷ lệ 3,81% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 381 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 24/11/2025.

ACG - Công ty cổ phần Gỗ An Cường: Ngày 13/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 13% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/11/2025.

CBS - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng: Ngày 12/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức niên độ tài chính 2024-2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 3.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/11/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SED - CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam: Công ty cổ phần đầu tư CMC đã bán 7.100 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 186.900 CP (tỷ lệ 2,02%). Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan là 458.700 CP (tỷ lệ 4,95%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 28/10/2025.

PGN - Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa: Cổ đông lớn Huỳnh Văn Quảng đã mua 472.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.452.110 CP (tỷ lệ 15,34%). Giao dịch diễn ra trong phiên 24/10/2025.

HAF - CTCP Thực phẩm Hà Nội: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall đã bán 2.140.400 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 29/10/2025.

ABI - CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp: Bà Vũ Thúy Hạnh đã mua 200.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.439.221 CP (tỷ lệ 1,42%). Giao dịch diễn ra từ 22/10/2025 đến 29/10/2025.

BIG - CTCP Đầu tư Big Group Holdings: Công ty TNHH Công nghệ y tế Metacare đã mua 1.160.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.360.000 CP (tỷ lệ 8,51%). Giao dịch diễn ra trong phiên 28/10/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

QNS - CTCP Đường Quảng Ngãi: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 5/11/2025 đến 4/12/2025.

SCL - CTCP Sông Đà Cao Cường: Phó Tổng Giám đốc Phạm Văn Thư đăng ký mua 24.984 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 6/11/2025 đến 17/11/2025.



