Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/9/2025

03-09-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/9/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

LPT - Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành : Ngày 15/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 30/9/2025.

HAT - Công ty cổ phần Thương mại Bia hà Nội: Ngày 17/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 30% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 3.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 17/10/2025.

CII - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 15/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 1/10/2025.

ABI - Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp : Ngày 12/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).

BAL - Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát: Ngày 16/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 16/10/2025.

GH3 - Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội: Ngày 15/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 4,3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 430 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 16/10/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ATS - Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS: Ông Đỗ Duy Kiên đã bán 698.060 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 168.000 CP (tỷ lệ 4,8%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 26/8/2025.

TW3 - CTCP Dược Trung ương 3: Cổ đông lớn Nguyễn Thị Yến Nhi đã mua 800 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 188.000 CP (tỷ lệ 11,04%). Giao dịch diễn ra trong phiên 25/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CEO - Công ty cổ phần Tập đoàn C.E. O: Bà Trần Thị Giang đăng ký bán 26.250 CP Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 4/9/2025 đến ngày 3/10/2025. Bà Giang là vợ Tổng Giám đốc Cao Văn Kiên.

SCG - Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SC G: Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine đăng ký mua 1.912.500 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 4/9/2025 đến ngày 3/10/2025.

CEO - Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O: Phó Tổng Giám đốc Tạ Văn Tố đăng ký bán 60.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/9/2025 đến ngày 29/9/2025.

MBS - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB: Ngân hàng TMCP Quân đội đăng ký bán 60.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/9/2025 đến ngày 2/10/2025.

CLX - CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex): CTCP Transimex đăng ký bán 500.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/9/2025 đến ngày 2/10/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

