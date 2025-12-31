Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 31/12/2025

Tin doanh nghiệp

HAM – Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang : Ngày 14/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 03/02/2026.

PET – Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí : Ngày 13/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 29/01/2026.

VGT – Tập đoàn Dệt may Việt Nam : Ngày 04/02/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 06/03/2026.

CMD – Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh : Ngày 12/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 16% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 30/01/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VC6 – Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons : Chủ tịch HĐQT Trần Văn Khánh đăng ký mua 325.226 CP và đã mua 243.293 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.069.851 CP (tỷ lệ 19,09%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là do bận công tác nên chưa thực hiện hoàn tất số lượng cổ phiếu đăng ký mua và đã hết thời hạn được phép giao dịch. Giao dịch diễn ra từ 28/11/2025 đến 25/12/2025.

TIG – CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long : Ông Nguyễn Văn Nghĩa đã bán 3.000.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 9.468.033 CP (tỷ lệ 4,89%) và không còn là cổ đông lớn từ ngày 24/12/2025.

PVV – Công ty cổ phần Vinaconex 39 : Ủy viên HĐQT Trịnh Đức Phú đã bán 60.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 130.000 CP (tỷ lệ 0,43%). Giao dịch diễn ra từ 09/12/2025 đến 26/12/2025.

TVA – CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì : Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera đã mua 3.777.760 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 3.777.760 CP (tỷ lệ 59,96%). Giao dịch diễn ra trong ngày 26/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CDP – CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha : CTCP Dược phẩm Bến Tre đăng ký bán 3.470.000 CP nhằm cơ cấu lại tài sản. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 06/01/2026 đến 04/02/2026.

EME – CTCP Điện Cơ : Bà Nguyễn Thị Thu Hương đăng ký mua 110.000 CP nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 05/01/2026 đến 15/01/2026.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương là em ruột của Giám đốc, Ủy viên HĐQT Nguyễn Duy Hải.