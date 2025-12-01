Chứng khoán ngày cuối năm 2025: Gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC về tài khoản, hệ sinh thái FLC chính thức rời sàn

Ngày giao dịch cuối cùng của năm 2025 ghi dấu hai sự kiện có quy mô lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đại diện cho những bước ngoặt quan trọng trong tiến trình vận hành của các doanh nghiệp niêm yết.

Hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết rời sàn chứng khoán

Theo thông báo từ HNX, 31/12/2025 là ngày hủy đăng ký giao dịch của FLC, một trong những hệ sinh thái cổ phiếu từng một thời đình đám trên sàn chứng khoán. Tổng khối lượng cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch là hơn 710 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hủy đăng ký khoảng 7.100 tỷ đồng. Nguyên nhân FLC bị buộc rời UPCoM là do doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn ban hành ngày 18/12/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thuộc trường hợp phải hủy đăng ký giao dịch theo quy định.

Bên cạnh đó, HNX cũng thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với nhiều cổ phiếu khác trong hệ sinh thái FLC. Cụ thể, hơn 14,9 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (mã GAB) ; hơn 165,3 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu (mã KLF) ; cùng gần 182,7 triệu cổ phiếu của CTCP Nông dược HAI (mã HAI) sẽ có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 30/12/2025 và chính thức bị hủy giao dịch kể từ ngày 31/12/2025.

Ngoài ra, các doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái FLC đã bị hủy tư cách công ty đại chúng trước đó gồm CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes , CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã AMD ) . Ngoài ra, cổphiếu của CTCP Chứng khoán BOS (mã ART ) cũng đã bị hủy niêm yết bắt buộc, đã bị phạt đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán, nhưng chưa có quyết định chính thức việc hủy tư cách đại chúng.

Như vậy, hệ sinh thái FLC với khoảng 7 công ty trên sàn, đã lần lượt bị hủy tư cách đại chúng và dần "rời sàn" chứng khoán sau vụ ông Trịnh Văn quyết bị xử lý hình sự về tội "thao túng chứng khoán" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

﻿ 3,9 tỷ cổ phiếu VIC về tài khoản nhà đầu tư

Cùng ngày, thương vụ phát hành lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam của Vingroup cũng khép lại khi gần 3,9 tỷ cổ phiếu về tài khoản nhà đầu tư và được giao dịch.

Trước đó, gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC do Vingroup phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được niêm yết bổ sung từ ngày 18/12. Ngày giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết là 31/12/2025, đúng ngày cuối năm. Phần lớn số cổ phiếu này sẽ về tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng và các cá nhân, tổ chức liên quan.﻿

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VIC đang giao dịch trên vùng đỉnh lịch sử. Thị giá chốt phiên 30/12 tại mốc 163.000 đồng/cp (tăng 2% so với phiên trước). Vốn hóa thị trường của Vingroup đạt mức 1,26 triệu tỷ đồng, con số vô tiền khoáng hậu trong lịch sử chứng khoán Việt Nam. Ước tính theo thị giá này, lượng cổ phiếu VIC về tài khoản phiên 31/12 có giá trị khoảng 630 tỷ đồng.

Trong một diễn biến mới đây, theo công văn số 764/2025, ngày 25/12/2025 gửi Chính phủ, Vingroup đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã trình Chính phủ vào tháng 5/2025. Quyết định xin rút đã được Tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai.

Điển hình là Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội có quy mô hơn 9.000 ha, với trung tâm là quần thể các công trình thể thao chất lượng cao, bao gồm sân vận động Trống Đồng - lớn nhất thế giới. Cùng với Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Vingroup cũng được giao làm chủ đầu tư một số tuyến hạ tầng giao thông quan trọng như: tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh…

Sự tương phản về trạng thái giữa một bên là dòng vốn mới được khơi thông từ cổ phiếu VIC và một bên là sự dừng bước của hệ sinh thái FLC đã tạo nên một diện mạo đa sắc cho phiên giao dịch cuối năm.﻿

Khi tiếng chuông kết thúc phiên giao dịch cuối năm vang lên, một chu kỳ cũ khép lại để nhường chỗ cho những vận hội mới. Với cấu trúc dòng vốn đang dần ổn định và sự dẫn dắt từ các mã cổ phiếu trụ cột, thị trường chứng khoán bước vào năm 2026 với kỳ vọng về một môi trường đầu tư chuyên nghiệp, bền vững và minh bạch hơn.