Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/11/2025

Tin doanh nghiệp

SBM - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh: Ngày 12/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 400 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 28/11/2025.

TTC - CTCP Gạch men Thanh Thanh: Công bố nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT của bà Võ Thị Thu Thuỷ với lý do việc riêng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNT - CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương: Công ty cổ phần Transimex đã mua 22.200 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 3.740.370 CP (tỷ lệ 22,47%). Giao dịch diễn ra từ 29/9/2025 đến 28/10/2025.

NVB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân: Ông Nguyễn Hoàng Anh Quân đã mua 55.856.565 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 95.793.335 (tỷ lệ 4,97%).

PTO - CTCP Dịch vụ- Xây dựng Công trình Bưu điện: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) không bán được CP nào trên tổng số 360.000 CP đăng ký bán. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch giữ nguyên là 360.000 CP (tỷ lệ 30%). Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là không đủ điều kiện để tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần. Giao dịch diễn ra từ 13/10/2025 đến 27/10/2025.

SJM - Công ty Cổ Phần Sông Đà 19: Tổng Giám đốc Lý Nam Ninh đã bán 150.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 106.500 CP (tỷ lệ 2,13%). Giao dịch diễn ra trong phiên 28/10/2025.

STT - CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist: Ông Ngô Nhã Bình đã bán ra toàn bộ 444.305 CP, không còn là cổ đông. Giao dịch diễn ra trong phiên 31/10/2025.

STT - CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist: Trần Bạch Lý đã mua 344.305 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 444.305 CP (tỷ lệ 5,55%), chính thức trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 31/10/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SPV - CTCP Thủy Đặc Sản: CTCP Transimex đăng ký mua 100.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 6/11/2025 đến 5/12/2025.

MTH - CTCP Môi trường đô thị Hà Đông: Trưởng Ban kiểm soát Trần Anh Tuấn đăng ký bán 3.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 6/11/2025 đến 20/11/2025.



