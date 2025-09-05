Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/9/2025

05-09-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/9/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

SDN - Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai : Ngày 15/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 13% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 29/9/2025.

DVM - Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam: Ngày 17/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

FBC - Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên: Ngày 29/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 100% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 10.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 12/11/2025.

TMX - Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng : Ngày 19/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 2,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 250 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 10/10/2025.

SVC - CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn: Ngày 12/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 10:4 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DHC - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre: Helvetische Bank AG đã mua hơn 1,1 triệu CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là hơn 5,85 triệu CP (tỷ lệ 6,06%), chính thức trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 29/8/2025.

HCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Huân đã thực hiện 2.054.548 quyền mua (tương đương 1.027.274 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 3.035.822 cổ phiếu. Giao dịch diễn ra trong phiên 4/9/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VSC - Công ty Cổ phần Container Việt Nam : Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Dũng đăng ký bán 217.187 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 9/9/2025 đến ngày 8/10/2025.

SGR - Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn : Công ty TNHH BĐS REE đăng ký bán 2 triệu CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 9/9/2025 đến ngày 8/10/2025.

SGD - CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM: Chủ tịch HĐQT Ngô Trọng Vinh đăng ký bán 207.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 8/9/2025 đến ngày 7/10/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

