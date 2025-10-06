Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/10/2025

06-10-2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/10/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

BMI - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh : Ngày 14/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 200:27 (Người sở hữu 200 cổ phiếu được nhận 27 cổ phiếu mới).

SEA - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ phần: Ngày 24/10/2025 là ngày thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 5,5%, (01 cổ phiếu nhận được 550 đồng).

VCR - CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex : Công bố nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Tài chính của ông Nguyễn Đắc Trường và đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban quản lý Dự án Cát Bà Amatina của ông Nguyễn Trung Vũ.

LTG - CTCP Tập đoàn Lộc Trời: Công bố nhận được đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Mỹ

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CET - Công ty cổ phần HTC Holding : Ông Trần Hoàng Cường đã bán ra toàn bộ 907.865 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu nào sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 25/9/2025.

NAB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á: Phó Tổng Giám đốc Hồ Nguyễn Thúy Vy đã bán 100.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 5.001.688 CP (tỷ lệ 0,291%). Giao dịch diễn ra từ 4/09/2025 đến 30/09/2025.

KDC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Trần Quốc Nguyên đã bán 438.171 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 189.743 CP (tỷ lệ 0,065%). Giao dịch diễn ra từ 30/09/2025 đến 29/10/2025.

CTF - Công ty Cổ phần City Auto : Thành viên HĐQT Trần Lâm không mua CP nào trên tổng số 2.400.000 cổ phiếu đăng ký mua. Nguyên nhân do thay đổi kế hoạch.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CDC - Công ty Cổ phần Chương Dương: Quyền Kế toán trưởng Huỳnh Hoàng Hoài Hân đăng ký bán 218.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 8/10/2025 đến 31/10/2025.

PNJ - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận : : Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT Lê Quang Phúc đăng ký bán 26.500 cổ phần. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 09/10/2025 đến ngày 07/11/2025.

KDH - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền : Quỹ Đầu tư CP Hưng Thịnh VinaCapital đăng ký mua 900.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 8/10/2025 đến 06/11/2025.

