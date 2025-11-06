Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/11/2025

Tin doanh nghiệp

TNG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG: Ngày 13/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 21/11/2025.

BTP - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa: Ngày 25/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 3,3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 330 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 15/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TDT - CTCP Đầu tư và Phát triển TDT: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Bằng đã mua 30.200 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 108.600 CP (tỷ lệ 0,45%). Giao dịch diễn ra từ 30/9/2025 đến 27/10/2025.

TJC - CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại: Công ty cổ phần TRANSIMEX đã mua 6.400 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.963.060 CP (tỷ lệ 57,71%). Giao dịch diễn ra từ 29/9/2025 đến 28/10/2025.

TAB - CTCP Freco Việt Nam: Ông Phạm Văn Hợp đã bán 106.800 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 313.200 CP (tỷ lệ 4,82%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 03/11/2025.

HDG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô: Ông Đào Hữu Khanh đã bán 12.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 644.895 CP (tỷ lệ 0,177%). Giao dịch diễn ra từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/10/2025. Ông Khanh là bố đẻ Kế toán trưởng Đào Hữu Tùng.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PSD - CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí: Công đoàn Cơ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đăng ký mua 100.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 5/11/2025 đến 28/11/2025.

CT6 - CTCP Công trình 6: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Phan Hồng Ngọc đăng ký mua 36.560 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 7/11/2025 đến 4/12/2025.

TNB - Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL: Ông Lê Vinh đăng ký mua 300.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/11/2025 đến 9/12/2025.

Tuệ Giang