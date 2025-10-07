Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 7/10/2025

Tin doanh nghiệp

BHA - Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà : Ngày 14/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 22/10/2025.

SGS - CTCP Vận tải biển Sài Gòn: Công bố nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Nguyễn Ngọc Thiện.

DCF - CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1: Công bố đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Bá Thọ.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CSI - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam : CTCP Đầu tư và Phát triển Kirin Capital đã mua 820.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.044.200 CP (tỷ lệ 24,07%). Giao dịch diễn ra trong phiên 29/9/2025.

TAL - Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco : Bà Nguyễn Thùy Trang đã bán ra toàn bộ 10.400 cổ phiếu, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Bà Trang là vợ Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Việt Thanh. Giao dịch diễn ra trong phiên 26/9/2025.

VNE - Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam: Phó Tổng Giám đốc Phạm Hữu Minh Huy đã bán 149.811 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 49.000 CP (tỷ lệ 0,0544%). Giao dịch diễn ra từ ngày 23/9/2025 kết thúc ngày 02/10/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

QCC - CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông : Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đăng ký bán 490.000 cổ phần. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 7/10/2025 đến 3/11/2025.

SJM - Công ty Cổ Phần Sông Đà 19: Tổng Giám đốc Lý Nam Ninh đăng ký bán 156.500 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 7/10/2025 đến 5/11/2025.

BKG - Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam : Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Hưng đăng ký bán 5.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 09/10/2025 đến ngày 05/11/2025.