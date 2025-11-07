Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 7/11/2025

Tin doanh nghiệp

SFC - CTCP Nhiên liệu Sài Gòn: Ngày 26/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 17% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.700 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 16/12/2025.

HTL - Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long: Ngày 19/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 3.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 5/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TYA - Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam: CTCP Hipt trở thành đã mua 8.000 cp. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 478.800 cp, tỷ lệ 1,56%. Số lượng cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.541.800 cp, tỷ lệ 5,02%, trở thành nhóm cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 31/10/2025.

PGC - Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần: UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Trí đã bán toàn bộ 34.084 cổ phiếu, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra từ ngày 20/10/2025 đên ngày 04/11/2025.

NAB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á: Bà Lê Nguyễn Minh Thảo đã mua 7.100 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 7.100 cp, tỷ lệ 0,000004%. Giao dịch diễn ra trong phiên 31/10/2025. Bà Thảo là vợ Phó Tổng giám đốc Huỳnh Thanh Phong.

PGN - Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa: Cổ đông lớn Huỳnh Văn Quảng đã mua 186.400 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.148.410 CP (tỷ lệ 22,7%). Giao dịch diễn ra trong phiên 03/11/2025.

AAV - Công ty cổ phần AAV Group: Ông Lê Việt Hùng đã bán 118.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 3.358.500 CP (tỷ lệ 4,87%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 30/10/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SBA - Công ty Cổ phần Sông Ba: Thành viên Hội đồng quản trị Phạm Phong đăng ký bán 70.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/11/2025 đến ngày 30/11/2025.

DCS - Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Hùng đăng ký mua 4.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/11/2025 đến ngày 28/11/2025.

DIC - CTCP Đầu tư và Thương mại DIC: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Hải đăng ký mua 200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 7/11/2025 đến ngày 5/12/2025.



