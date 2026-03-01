Lịch thi vào lớp 10 của 8 trường chuyên HOT nhất Hà Nội

Hà Nội hiện có 8 trường THPT chuyên, trong đó 4 trường trực thuộc các trường đại học gồm: chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên Khoa học Tự nhiên, chuyên Ngoại ngữ và chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bốn trường này được tự chủ tuyển sinh, không phụ thuộc vào lịch thi và kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Sở GD&ĐT Hà Nội. Thí sinh trên cả nước đều có thể đăng ký dự thi, miễn đáp ứng điều kiện sơ tuyển về học lực và hạnh kiểm ở bậc THCS.

Bốn trường chuyên còn lại thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội gồm: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Chu Văn An và chuyên Sơn Tây.

Lịch thi của 4 trường THPT chuyên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội

Đối với các trường chuyên trực thuộc Sở, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 30/5 đến 1/6 theo lịch chung của Sở GD&ĐT Hà Nội:

Theo đó, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của tối đa 2 trong 4 trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Chu Văn An và THPT chuyên Sơn Tây. Thí sinh có thể đăng ký cùng một môn chuyên ở hai trường nhưng phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, hoặc đăng ký các môn chuyên khác nhau nếu lịch thi không trùng.

Sau vòng sơ tuyển với mức điểm tối thiểu là 8, thí sinh sẽ tham gia 3 bài thi không chuyên và 1 bài thi chuyên. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) cộng với điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên

Năm 2026, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển 545 chỉ tiêu cho 5 khối chuyên gồm: Toán, Hóa học, Tin học, Sinh học và Vật lý, mỗi khối 109 chỉ tiêu.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 trong 5 khối chuyên, với điều kiện không trùng lịch thi môn chuyên. Riêng thí sinh đăng ký chuyên Tin có thể lựa chọn thi đầu vào bằng môn Toán hoặc Tin học.

Thời gian tổ chức thi diễn ra trong 2 ngày, từ 23/5 đến 24/5, cụ thể như sau:

Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm 2026, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển 150 chỉ tiêu cho 3 lớp chuyên gồm Văn, Sử và Địa. Lịch thi cũng diễn ra trong 2 ngày, từ 23/5 đến 24/5:

Thí sinh phải tham gia đủ 3 môn chung là Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên tương ứng. Điều kiện là điểm mỗi môn chung phải đạt từ 2 trở lên và điểm môn chuyên từ 6 trở lên.

Điểm xét tuyển được tính theo công thức: Ngữ văn (chung) + Toán + Tiếng Anh + môn chuyên (Ngữ văn/Lịch sử/Địa lý) nhân hệ số 3. Trường xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu và không cộng điểm ưu tiên, khuyến khích.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ

Năm 2026, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tuyển 630 chỉ tiêu cho 7 khối chuyên gồm: Tiếng Anh (315 chỉ tiêu), Tiếng Nga (35), Tiếng Pháp (35), Tiếng Trung (70), Tiếng Đức (70), Tiếng Nhật (70) và Tiếng Hàn (35).

Thí sinh dự thi 4 môn gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn Ngoại ngữ chuyên (hệ số 2). Đối với môn chuyên, thí sinh có thể chọn thi bằng tiếng Anh để vào các lớp chuyên Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn; hoặc thi bằng đúng ngoại ngữ tương ứng để vào lớp chuyên đó.

Kỳ thi của trường được tổ chức trong 1 ngày duy nhất là 7/6:

Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm 2026, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 490 học sinh lớp 10, tăng 70 chỉ tiêu so với năm trước. Trong đó, các khối chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Tiếng Anh tuyển 70 chỉ tiêu mỗi khối; riêng chuyên Sinh học và Địa lý tuyển 35 chỉ tiêu mỗi khối.

Thí sinh làm 4 bài thi viết gồm: Toán (120 phút, hệ số 1), Ngữ văn (120 phút, hệ số 1), Tiếng Anh (60 phút, hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2). Thời gian làm bài môn chuyên là 150 phút, riêng Hóa học và Tiếng Anh là 120 phút. Điểm môn Toán được sử dụng chung cho thí sinh đăng ký vào chuyên Toán và Tin học.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, từ 4/6 đến 5/6:

Điểm xét tuyển được tính dựa trên điểm môn chính ở vòng 1 (hệ số 1) và điểm môn chuyên (hệ số 2), trong đó các môn còn lại ở vòng 1 chỉ đóng vai trò điều kiện, không tính vào điểm xét tuyển. Cụ thể, thí sinh thi các chuyên Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý sẽ sử dụng điểm Toán vòng 1; chuyên Ngữ văn sử dụng điểm Ngữ văn vòng 1; chuyên Tiếng Anh sử dụng điểm Tiếng Anh vòng 1.