Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch tựu trường, khai giảng của gần 2,6 triệu học sinh ở TP HCM

14-08-2025 - 14:40 PM | Xã hội

Học sinh các cấp tại TP HCM tựu trường vào ngày 25-8. Riêng lớp 1, 9, 12 tựu trường ngày 20-8, bậc mầm non không tổ chức tựu trường

UBND TP HCM ngày 14-8 chính thức ban hành khung kế hoạch, thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP HCM. 

Theo quy định của UBND TP HCM, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026; Quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt, thiên tai; bố trí cho học sinh học bù; bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học. 

Lịch tựu trường, khai giảng của gần 2,6 triệu học sinh ở TP HCM- Ảnh 1.

Chi tiết lịch tựu trường, khai giảng năm học mới năm học 2025-2026 ở TP HCM

Theo quy định của UBND TP, ngày nghỉ lễ, Tết được quy định bởi Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn trong năm; nếu nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp cho đơn vị theo đúng quy định.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Sau hợp nhất, TP HCM là địa phương có quy mô ngành GD-ĐT lớn nhất cả nước, năm học 2025-2026, TP dự kiến có gần 2,6 triệu học sinh, khoảng 3.500 trường học và 110.000 giáo viên các cấp. 

Theo Đặng Trinh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội thông báo: Từ 17h ngày 21/8 toàn bộ các phương tiện chú ý

Công an Hà Nội thông báo: Từ 17h ngày 21/8 toàn bộ các phương tiện chú ý Nổi bật

Vì sao từ 1-10, lái xe cần có tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

Vì sao từ 1-10, lái xe cần có tài khoản giao thông để qua trạm thu phí Nổi bật

Tính đến 12h ngày 14/8: 30 tỷ đồng từ hơn 134.000 lượt đóng góp, người Việt vẫn đang gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba

Tính đến 12h ngày 14/8: 30 tỷ đồng từ hơn 134.000 lượt đóng góp, người Việt vẫn đang gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba

14:05 , 14/08/2025
Tối mai, tại Hà Nội sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng, người dân có thể đi xem miễn phí

Tối mai, tại Hà Nội sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng, người dân có thể đi xem miễn phí

13:54 , 14/08/2025
“Trùm 9X" điều hành hơn 10.000 nhóm Telegram

“Trùm 9X" điều hành hơn 10.000 nhóm Telegram

13:48 , 14/08/2025
Phá cửa kính cứu 5 người trong vụ cháy nhà giữa đêm ở Đà Nẵng

Phá cửa kính cứu 5 người trong vụ cháy nhà giữa đêm ở Đà Nẵng

11:45 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên