Lịch tựu trường năm học mới của học sinh 34 tỉnh, thành
Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kế hoạch năm học 2025-2026, nhiều tỉnh, thành công bố lịch tựu trường, khai giảng.
Chi tiết lịch tựu trường , khai giảng năm học 2025-2026 của các tỉnh, thành đã công bố như sau:
|STT
|Tỉnh, thành
|Lịch tựu trường
|Lịch khai giảng
|1
|TP.HCM
|
25/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8)
|
5/9
|2
|Bắc Ninh
|26/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8)
|5/9
|3
|Cao Bằng
|29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)
|5/9
|4
|Cà Mau
|Từ 28/8 đến trước ngày khai giảng (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 25/8)
|5/9
|5
|Điện Biên
|29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)
|5/9
|6
|Lào Cai
|27/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8)
|5/9
|7
|Sơn La
|29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)
|5/9
|8
|Lạng Sơn
|29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)
|5/9
|9
|Hưng Yên
|29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)
|5/9
|10
|Khánh Hòa
|27/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 20/8)
|5/9
|11
|Lâm Đồng
|25/8 (riêng bậc Mầm non không tổ chức tựu trường)
|5/9
|12
|Quảng Ngãi
|29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)
|5/9
|13
|An Giang
|29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)
|5/9
|14
|Tuyên Quang
|29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)
|5/9
|15
|Thái Nguyên
|29/8 (Lớp 1, 9, 12 tựu trường 22/8)
|5/9
Theo khung kế hoạch năm học 2025-2026 do Bộ GD&ĐT ban hành, học sinh lớp 1, 9 và 12 được tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày khai giảng, tức 22/8 (những năm trước đây, quy định này chỉ áp dụng cho học sinh lớp 1). Các khối còn lại có thể sớm hơn một tuần, tức 29/8.
Trong khi đó, học kỳ I sẽ kết thúc trước 18/1/2026, kỳ II trước 31/5/2026, tương tự các năm trước.
Các trường phải xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước 30/6/2026; hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/7/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm hơn hai tuần so với năm nay.
Tuy nhiên, các tỉnh, thành được chủ động xây dựng kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17), lịch nghỉ lễ, Tết theo quy định.
VTC News