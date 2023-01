Licogi 14: Năm 2022 lãi 19 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 8 năm

Công ty cổ phần Licogi 14 (mã chứng khoán: L14) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Cụ thể riêng quý 4 doanh thu thuần đạt hơn 44 tỷ đồng – tương đương cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán giảm so với cùng kỳ nên lãi gộp đạt hơn 20 tỷ đồng – tăng 43% so với cùng kỳ 2021.

Đáng chú ý hoạt động tài chính ghi âm 24,6 tỷ đồng chi phí nên kết quả LNST của L14 đạt 34,6 tỷ đồng – cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty đến cuối quý 4/2022 khi giá thị trường tốt, công ty đã bán và hoàn nhập khoản trích lập dự phòng từ quý 2 và quý 3/2022, do vậy lợi nhuận tăng từ khoản đầu tư tài chính trong quý này là hơn 25 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, L14 đạt 173,5 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 33,5% so với cùng kỳ. Do chi phí tài chính tăng cao từ 515 triệu đồng lên hơn 45 tỷ đồng nên LNST chỉ còn gần 19 tỷ đồng – giảm 62% so với năm 2021. Đây cũng là mức lãi thấp nhất của L14 trong vòng 8 năm qua.

Đáng chú ý khi sắp kết thúc năm tài chính 2022, HĐQT của L14 đã thông báo điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho phù hợp thực tiễn. Tuy nhiên việc điều chỉnh ra sao đến thời điểm này vẫn chưa được L14 công bố.

Trước đó, hồi đầu năm nay, Licogi 14 đã đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu 569 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 254 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2022, danh mục chứng khoán kinh doanh của Licogi 14 có giá gốc hơn 14 tỷ đồng. Licogi 14 hiện chỉ còn trích dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn gần 1,4 tỷ đồng.

Trên sàn niêm yết, từ mức giá 420.8x đồng - mức cao nhất lịch sử niêm yết ghi nhận trong phiên 13/1/2022, sau 4 đợt điều chỉnh mạnh, cổ phiếu L14 đã bị kéo về đáy 16.500 đồng (mức thấp nhất kể từ đầu năm 2019), rồi sau đó lại bất ngờ xuất hiện chuỗi tăng trần 14 phiên liên tiếp trong tháng 11/2022. Hiện cổ phiếu này đang đứng ở mức giá 51.700 đ/CP.