Liên danh Flamingo làm khu đô thị hơn 5.000 tỷ đồng tại phía Bắc Hà Nội

05-01-2026 - 14:56 PM | Bất động sản

Dự án nhà ở Uy Nỗ - Việt Hùng có quy mô 38 ha, tổng vốn đầu tư 5.363 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Xây dựng nhà ở Uy Nỗ - Việt Hùng. Theo đó, liên danh CTCP Tập đoàn Flamingo - CTCP Hồng Hạc Đại Lải - Tổng công ty 319 là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 38 ha, tổng vốn đầu tư 5.363 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại xã Đông Anh. Mục tiêu đầu tư dự án nhằm xây dựng một khu đô thị mới khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu về đất ở và các dịch vụ tiện ích của người dân khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Đông Anh nói riêng và toàn TP Hà Nội nói chung.

Việc triển khai xây dựng khu đô thị mới nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển quy hoạch xây dựng TP Hà Nội, quy hoạch chung xây dựng xã Đông Anh.

CTCP Hồng Hạc Đại Lải là thành viên thuộc Tập đoàn Flamingo. Flamingo hiện là chủ đầu tư một số dự án nghỉ dưỡng như Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc), Flamingo Cát Bà (Hải Phòng), Flamingo Hải Tiến (Thanh Hóa), Flamingo Linh Trường Khu B (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc, giai đoạn 1 (Thái Nguyên), Flamingo Tân Trào (Tuyên Quang)...

Còn Tổng công ty 319 là chủ đầu tư một số dự án như Khu nhà ở xã hội tại xã Uy Nỗ (Đông Anh), Calyx Residence 319 Đông Anh, Chung cư 16B Nguyễn Thái Học (Hà Đông)...


