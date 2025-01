Liên doanh đầu tư siêu cảng Cần Giờ: Hãng tàu biển số 1 thế giới bắt tay “ông trùm” vận tải biển Việt Nam, cổ phiếu công ty thành viên “bốc đầu”

Ngày 16/1/2025, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký quyết định số 148/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam. Quyết định đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam.

Quyết định chấp thuận đầu tư căn cứ trên văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo nộp ngày 06/04/2023 và các văn bản giải trình do CTCP Cảng Sài Gòn (mã SGP) và Terminal Investment Limited Holding S.A (TIL) nộp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TIL được biết đến là đơn vị thành viên của hãng tàu biển hàng đầu thế giới Mediterranean Shipping Company (MSC). MSC có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ, năng lực chuyên chở của đội tàu đạt trên 23 triệu Teu/năm, chiếm 18% tổng năng lực vận tải đội tàu thế giới. Các tuyến dịch vụ kết nối tới hơn 500 cảng biển toàn cầu.

Trong khi đó, SGP là công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC – mã MVN), được cổ phần hóa từ Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn. SGP chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/10/2015. Hiện tại, VIMC vẫn là công ty mẹ chi phối 65,4% vốn tại SGP. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có 3 cổ đông lớn là Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Thương mại Toàn Thắng (9,83%), VietinBank (9,07%) và VPBank (7,44%).

VIMC là đơn vị sở hữu đội tàu lớn nhất cả nước và đóng vai trò vận tải quan trọng của nền kinh tế. Đội tàu của VIMC hiện đang chiếm tới 25% tổng dung tích đội tàu trong cả nước, trong đó có những loại tàu hàng rời cỡ lớn đến 73.000 DWT, hàng năm chuyên chở 60% hàng hóa xuất và nhập khẩu vào Việt Nam, góp phần vào việc mở rộng giao thương của Việt nam tới rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổng công ty hiện có 34 doanh nghiệp thành viên, trong đó sở hữu cổ phần của 16 doanh nghiệp cảng biển, quản lý khai thác hơn 13.000 m cầu bến (chiếm khoảng 30% tổng số m cầu bến quốc gia). Một số cảng trọng điểm của cả nước có thể kể đến như cảng Hải Phòng, cảng Sài Gòn, cảng Đà Nẵng và cảng Quy Nhơn.

Siêu cảng Cần Giờ được chấp thuận đầu tư là tin vui đối với các thành viên thuộc liên doanh, đặc biệt là SGP. Cổ phiếu này trên sàn chứng khoán ngay lập tức tăng “bốc đầu” lên mức 31.000 đông/cp, cao nhất trong vòng hơn nửa năm. Giá trị vốn hóa thị trường của SGP tương ứng đạt hơn 6.700 tỷ đồng, gần gấp đôi so với thời điểm một năm trước.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2024, SGP ghi nhận doanh thu đạt 813,8 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 127,6 tỷ đồng, giảm tới 43,7% so với cùng kỳ. Theo giải trình, doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh, chủ yếu do biên lợi nhuận gộp thu hẹp, đồng thời áp lực chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng đột biến.

Trong năm 2024, SGP đặt kế hoạch doanh thu hơn 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 237,33 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng năm 2024 với lãi trước thuế đạt 175,5 tỷ đồng, doanh nghiệp này đã hoàn thành gần 74% so với kế hoạch năm.