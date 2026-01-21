Liên doanh Đèo Cả quyết đưa cao tốc hơn 36.000 tỷ đồng về đích sớm 1 năm, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn đồng hành

Ngày 19/1, Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức Hội nghị Nhà thầu triển khai Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Hội nghị do ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, chủ trì với sự tham gia của Hội đồng cố vấn, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng đại diện các nhà đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh, để dự án triển khai được hiệu quả, bên cạnh những công việc mà Tập đoàn Đèo Cả đã và đang chủ động thực hiện, thì các nhà đầu tư, nhà thầu thi công cần hiểu rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình trong mô hình PPP++ ở dự án TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo thông tin được công bố, dự án mở rộng cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài 96,13km, với tổng mức đầu tư 36.125 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào ngày 19/12/2025 và theo hợp đồng, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028.

Nhà đầu tư được chỉ định thực hiện dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Công ty cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII.

Về tiến độ thi công tổng thể, đoạn TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2027, sớm hơn khoảng một năm so với tiến độ trong hợp đồng.

Toàn cảnh hội nghị Nhà thầu triển khai Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (Ảnh: Đèo Cả)

Để rút ngắn thời gian thi công, Ban điều hành dự án đã điều chỉnh giải pháp xử lý đất yếu từ phương án PVD sang CDM. Giải pháp này giúp giảm thời gian gia tải chờ cố kết, giảm phụ thuộc vào nguồn vật liệu đắp gia tải đang khan hiếm tại Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời kiểm soát lún hiệu quả và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến nền đường cũ khi mở rộng.

Bên cạnh đó, để nâng cao công tác quản trị điều hành, tại dự án này Tập đoàn Đèo Cả sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý dự án. Hiện nay, đơn vị đã hợp tác với Tập đoàn Hoa Thiết - thương hiệu hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực khảo sát - thiết kế để nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ số vào quản lý dự án.

Tại Hội nghị, nhiều nhà thầu cho biết đã nghiên cứu kỹ mô hình PPP++ và bày tỏ tin tưởng năng lực quản trị, điều hành của Tập đoàn Đèo Cả, đồng thời mong muốn được đồng hành cùng liên danh nhà đầu tư để đưa dự án về đích đúng kế hoạch.

Ông Nguyễn Đình Đường - Giám đốc Công ty TNHH Quốc Khánh 68 cho biết, doanh nghiệp đã có 7 năm hợp tác cùng Tập đoàn Đèo Cả. Trong suốt quá trình làm việc, Ban lãnh đạo Tập đoàn luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để Quốc Khánh 68 phát triển. Việc tiếp tục được tham gia dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận là cơ hội để doanh nghiệp khẳng định năng lực, đồng thời cam kết sẽ thực hiện tốt các phần việc được giao, cùng nhà đầu tư đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Trong khi đó, đại diện Cục 2 - Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc nhận định Đèo Cả là một trong những tập đoàn đầu tư và xây dựng hạ tầng giao thông hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực mạnh về vốn, công nghệ và chú trọng phát triển nguồn nhân lực… qua đó bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng thực hiện dự án.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi của các bên tham gia thực hiện dự án, ông Hồ Minh Hoàng đề nghị các nhà đầu tư, nhà thầu tăng cường trao đổi, tương tác để hiểu nhau, phối hợp chặt chẽ với DNDA. Đồng thời, yêu cầu Ban điều hành dự án chủ động triển khai công việc theo kế hoạch, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng và phối hợp với lực lượng công an các địa phương có dự án đi qua nhằm giám sát chặt chẽ quá trình thi công.