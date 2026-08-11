Liên doanh Nhật ra mắt TT GENESIS tại thị trường khu phía Nam TP. Hồ Chí Minh

Hai thị trường nhưng chung một năng lực phát triển, chung tầm nhìn kiến tạo những sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ở thực.

Tiếp thêm động lực cho chặng đường tăng trưởng

Nhắc đến dự án TT AVIO tại thị trường khu Đông TP. Hồ Chí Minh, người ta nhắc đến Liên doanh Nhật Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group từng rất thành công với dòng căn hộ giá hợp lý. Chỉ chưa đầy một năm đưa ra thị trường, hơn 2.000 sản phẩm tại đây đã được tiêu thụ. Những tổ ấm chất lượng, hiện đại hiện hữu giữa tâm điểm khu Đông TP. Hồ Chí Minh là minh chứng rõ nét cho năng lực phát triển dự án, khả năng phối hợp hiệu quả và sự đồng lòng của các đối tác trong Liên doanh.

Đặc biệt, với sự đồng hành và tập trung cao độ của Tổng thầu Ricons - đơn vị xây dựng thuộc Top 3 Việt Nam, tháp AVIS thuộc dự án TT AVIO đã cất nóc sớm gần 5 tháng so với kế hoạch, cùng chất lượng thi công và tiêu chuẩn hoàn thiện được đánh giá cao. Từ nền tảng ấy, những kinh nghiệm và tri thức phát triển sản phẩm mang tinh thần Nhật Bản tại TT AVIO tiếp tục được kế thừa tại TT GENESIS, đồng thời được bổ sung thêm nguồn lực và góc nhìn quốc tế từ Singapore. Sự cộng hưởng giữa tri thức Việt Nam - Nhật Bản - Singapore mở ra bước phát triển mới cho liên doanh, với TT GENESIS - dự án căn hộ cao cấp tại phía Nam TP. Hồ Chí Minh, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Đáng nói, tại TT GENESIS, Liên doanh Nhật như "hổ mọc thêm cánh" khi hợp tác thêm đối tác Nhật là Hinokiya Group - Tập đoàn bất động sản với doanh số hàng năm khoảng 5.000 căn nhà thấp tầng, cùng đối tác Singapore Vietmax Capital - quỹ đầu tư với danh mục đầu tư hàng tỷ USD trên toàn cầu. Như vậy với 5 Liên doanh quốc tế, gồm: Cosmos Initia, Tập đoàn Hinokiya, Tập đoàn Koterasu, Vietmax Capital và Công ty Cổ phần Đầu tư TT Capital trở thành "bệ đỡ" vững chắc cho TT GENESIS. Mỗi thế mạnh của từng doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản và tài chính tạo thành mảnh ghép chiến lược cho dự án. Ở đó, không chỉ là tâm huyết gầy dựng tổ ấm chất lượng, đó còn là hành trình kiến tạo tài sản gia tăng giá trị lâu dài.

TT GENESIS mang đến chuẩn sống tinh tuyển tại cho cộng đồng tri thức khu phía Nam, TP. Hồ Chí Minh

Đặc biệt, mới đây, Liên doanh Nhật còn "chọn mặt gửi vàng" hệ thống đối tác uy tín, giàu kinh nghiệm như Ricons - Tổng thầu top 3 thị trường xây dựng; gắn liền với loạt công trình quy mô lớn và chất lượng đạt chuẩn quốc tế. TWOG - Đơn vị thiết kế kiến trúc, cảnh quan, nội thất với hơn 20 năm phát triển, sở hữu đội ngũ chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm, đã hiện thực hoá nhiều công trình cao cấp trong nước và quốc tế. Hay hợp tác với Vertical Studio - Đơn vị tư vấn thiết kế nổi tiếng nhờ phong cách thiết kế hiện đại, bền vững, gắn liền với các công trình bất động sản cao cấp và hạng sang. VPBank - Ngân hàng tài trợ; CBRE - Đơn vị tư vấn vận hành; ARDOR Green - Đơn vị thiết kế bền vững và tư vấn công trình xanh. Tất cả đều là những tên tuổi uy tín trên thị trường, đã hiện diện ở hàng loạt dự án bất động sản cao cấp trong nước và quốc tế.

Đề cao giá trị ở thực

Xuất hiện ngay bối cảnh thị trường biến động không làm TT GENESIS mất đi giá trị ở thực vốn đã được định hướng ngay từ khi 5 Liên doanh "bắt tay" thực hiện dự án. Đó là một môi trường sống ưu tiên sự trải nghiệm cao nhất của cộng đồng cư dân, với 8.000 m2 để đầu tư tiện ích ngoài trời và gần 2.800 m2 tiện ích trong nhà. Các tiện ích như tổ hợp hồ bơi sử dụng công nghệ muối khoáng, chòi nghỉ mát, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, đường chạy bộ, rạp chiếu phim ngoài trời, sân bóng rổ, vườn thiền, vườn dạo bộ, khu tập Golf mini,… khiến mỗi không gian TT GENESIS là một phiên bản "resort" tại gia. Ở đó, giá trị sử dụng luôn đi kèm khả năng tích sản theo thời gian.

Tiện ích đa thế hệ tại TT GENESIS đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống của cư dân, để mỗi ngày trôi qua đều là những phút giây đáng nhớ.

Tọa lạc trên mặt tiền đường 30 m, KDC Đào Sư Tích, liền kề Phú Mỹ Hưng, TT GENESIS thừa hưởng nền tảng tri thức đã được định hình tại khu phía Nam TP. Hồ Chí Minh. Bao quanh dự án là hệ sinh thái giáo dục đa dạng với RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn, Trường Quốc tế Singapore,… Tri thức của vùng đất, khi gặp gỡ tri thức phát triển từ liên doanh Việt Nam - Nhật Bản - Singapore, trở thành nền tảng để TT GENESIS kiến tạo một chất sống tinh tuyển dành cho cộng đồng cư dân đề cao giáo dục, văn minh và sự phát triển lâu dài của các thế hệ.

Từ dự án cư dân chỉ mất 5-10 phút để tiếp cận dễ dàng các các tiện ích cộng động như trung tâm thương mại SC VivoCity, Crescent Mall, Bệnh viện FV, Bệnh viện Tim Tâm Đức… những "khoảnh sống" đáng giá tạo nên giá trị ở thực vững bền cho các thế hệ. Ngoài ra, nằm ở trung tâm khu phía Nam, nơi có hàng loạt dự án hạ tầng kết nối đang được đầu tư mở rộng, TT GENESIS trở thành điểm nhấn trên thị trường, kỳ vọng một thị dân sầm uất trong tương lai gần./

Thông tin dự án: Khu căn hộ TT GENESIS.

Website: https://ttgenesis.vn/