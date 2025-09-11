Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liên hợp quốc báo động tình trạng trẻ em béo phì

11-09-2025 - 12:17 PM | Sống

Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho biết lần đầu tiên trên thế giới, số trẻ em béo phì nhiều hơn số trẻ em thiếu cân.

Báo cáo này đồng thời cảnh báo thực phẩm siêu chế biến đang chiếm lĩnh chế độ ăn uống của trẻ em. Cụ thể, báo cáo cho thấy 9,2% người trong độ tuổi 5 - 19 trên toàn cầu bị thiếu cân, trong khi 9,4% người bị xem là béo phì. Hồi năm 2000, gần 13% trẻ bị thiếu cân và chỉ 3% bị béo phì.

Tỉ lệ béo phì cao nhất ở các quốc đảo Thái Bình Dương, nơi chế độ ăn truyền thống bị thay thế bởi thực phẩm nhập khẩu giá rẻ, nhiều năng lượng. Trong danh sách các nước có tỉ lệ béo phì cao còn có Chile, Mỹ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)…

Liên hợp quốc báo động tình trạng trẻ em béo phì- Ảnh 1.

Một bé gái chọn một gói kẹo trong siêu thị tại thủ đô Lima - Peru. Ảnh: UNICEF

Theo tờ The Guardian (Anh) ngày 10-9, báo cáo nói trên sử dụng dữ liệu từ hơn 190 quốc gia, vùng lãnh thổ và các nguồn từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới và Ngân hàng Thế giới. UNICEF cho biết có 188 triệu thanh thiếu niên và trẻ em trong độ tuổi đi học bị béo phì, ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng. 

"Béo phì đang là mối lo ngày càng lớn. Thực phẩm siêu chế biến đang thay thế trái cây, rau củ và protein trong bối cảnh dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ và sức khỏe tinh thần của trẻ em" - bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF, cho hay.

Tình trạng béo phì ở trẻ em gia tăng sẽ gây tác động lớn về kinh tế. UNICEF ước tính đến năm 2035, chi phí toàn cầu liên quan thừa cân và béo phì sẽ vượt quá 4.000 tỉ USD mỗi năm. Cơ quan này kêu gọi các chính phủ hành động bằng cách áp dụng nhãn mác rõ ràng, hạn chế quảng cáo, cấm đồ ăn vặt và việc tiếp thị chúng trong trường học, có chương trình hỗ trợ để các gia đình dễ bị tổn thương có thể tiếp cận chế độ ăn uống dinh dưỡng hơn. 

Ngoài ra, cần có những biện pháp bảo vệ chặt chẽ để ngăn ngành công nghiệp thực phẩm siêu chế biến can thiệp vào quá trình xây dựng chính sách công. 

1 loại nước giúp hạ đường huyết, chống béo phì mà người Nhật làm mỗi sáng, ở Việt Nam bán rất rẻ mà không biết

PV

Người Lao động

Từ Khóa:
béo phì

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn!

Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! Nổi bật

1 chứng chỉ ngoại ngữ hơn 10.000 người Việt đua nhau đăng ký, dẫn đầu toàn cầu: Nhu cầu tăng kỷ lục, thí sinh tìm đến 3 điểm thi này để tranh slot

1 chứng chỉ ngoại ngữ hơn 10.000 người Việt đua nhau đăng ký, dẫn đầu toàn cầu: Nhu cầu tăng kỷ lục, thí sinh tìm đến 3 điểm thi này để tranh slot Nổi bật

Cách bảo quản giúp chuối tươi lâu gấp 2 lần: Chuyên gia đứng ra đảm bảo

Cách bảo quản giúp chuối tươi lâu gấp 2 lần: Chuyên gia đứng ra đảm bảo

11:55 , 11/09/2025
Nhân vật phụ ít ai để ý này bất ngờ tỏa sáng, trở thành cao thủ đệ nhất khiến Cưu Ma Trí khó chịu

Nhân vật phụ ít ai để ý này bất ngờ tỏa sáng, trở thành cao thủ đệ nhất khiến Cưu Ma Trí khó chịu

11:44 , 11/09/2025
226 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

226 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

11:25 , 11/09/2025
Từ Bắc vào Nam hứng mưa và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Từ Bắc vào Nam hứng mưa và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

11:15 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên