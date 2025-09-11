Liên hợp quốc báo động tình trạng trẻ em béo phì

Báo cáo này đồng thời cảnh báo thực phẩm siêu chế biến đang chiếm lĩnh chế độ ăn uống của trẻ em. Cụ thể, báo cáo cho thấy 9,2% người trong độ tuổi 5 - 19 trên toàn cầu bị thiếu cân, trong khi 9,4% người bị xem là béo phì. Hồi năm 2000, gần 13% trẻ bị thiếu cân và chỉ 3% bị béo phì.

Tỉ lệ béo phì cao nhất ở các quốc đảo Thái Bình Dương, nơi chế độ ăn truyền thống bị thay thế bởi thực phẩm nhập khẩu giá rẻ, nhiều năng lượng. Trong danh sách các nước có tỉ lệ béo phì cao còn có Chile, Mỹ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)…

Một bé gái chọn một gói kẹo trong siêu thị tại thủ đô Lima - Peru. Ảnh: UNICEF

Theo tờ The Guardian (Anh) ngày 10-9, báo cáo nói trên sử dụng dữ liệu từ hơn 190 quốc gia, vùng lãnh thổ và các nguồn từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới và Ngân hàng Thế giới. UNICEF cho biết có 188 triệu thanh thiếu niên và trẻ em trong độ tuổi đi học bị béo phì, ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

"Béo phì đang là mối lo ngày càng lớn. Thực phẩm siêu chế biến đang thay thế trái cây, rau củ và protein trong bối cảnh dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ và sức khỏe tinh thần của trẻ em" - bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF, cho hay.

Tình trạng béo phì ở trẻ em gia tăng sẽ gây tác động lớn về kinh tế. UNICEF ước tính đến năm 2035, chi phí toàn cầu liên quan thừa cân và béo phì sẽ vượt quá 4.000 tỉ USD mỗi năm. Cơ quan này kêu gọi các chính phủ hành động bằng cách áp dụng nhãn mác rõ ràng, hạn chế quảng cáo, cấm đồ ăn vặt và việc tiếp thị chúng trong trường học, có chương trình hỗ trợ để các gia đình dễ bị tổn thương có thể tiếp cận chế độ ăn uống dinh dưỡng hơn.

Ngoài ra, cần có những biện pháp bảo vệ chặt chẽ để ngăn ngành công nghiệp thực phẩm siêu chế biến can thiệp vào quá trình xây dựng chính sách công.