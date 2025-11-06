Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liên tiếp xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Lâm Đồng

06-11-2025 - 07:57 AM | Xã hội

Liên tiếp trong vòng một tuần, vùng biển phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện hai vòi rồng lớn, hiện tượng hiếm gặp tại khu vực.

Chiều 5/11, một vòi rồng xuất hiện ngoài khơi phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều ngư dân bất ngờ. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần hiện tượng hiếm gặp này xảy ra tại khu vực.

Vòi rồng được người dân ghi lại vào chiều 5/11.

Trước đó, vào khoảng 16h30 cùng ngày, người dân tại cảng cá La Gi (phường Phước Hội) phát hiện một cột nước xoáy cao hàng chục mét hình thành trên biển, cách bờ chừng hai hải lý.

Theo clip được ngư dân ghi lại, vòi rồng có kích thước khá lớn, tồn tại khoảng 30 phút trước khi tan biến. Rất may, hiện tượng này không gây thiệt hại cho tàu thuyền hoạt động gần đó.

Trước đó, chiều 30/10, tại cùng khu vực biển phường Phước Hội cũng đã xuất hiện một vòi rồng tương tự, kéo dài hơn 10 phút.

Theo cơ quan khí tượng, vòi rồng thường hình thành khi mây giông phát triển mạnh trên vùng biển, gió xoáy hút nước từ mặt biển lên cao tạo thành cột nước hình phễu. Dù thường tan nhanh, nhưng hiện tượng này có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền nếu tiến gần vùng tâm xoáy.

PV

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin bão khẩn cấp, bão số 13 "đặc biệt nguy hiểm", từ chiều nay loạt tỉnh thành có mưa rất lớn

Tin bão khẩn cấp, bão số 13 "đặc biệt nguy hiểm", từ chiều nay loạt tỉnh thành có mưa rất lớn Nổi bật

Giả danh người cung cấp tin, kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công an gần 20 tỉnh

Giả danh người cung cấp tin, kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công an gần 20 tỉnh Nổi bật

Bão di chuyển quá nhanh, đêm nay đỉnh điểm mưa to gió lớn

Bão di chuyển quá nhanh, đêm nay đỉnh điểm mưa to gió lớn

07:43 , 06/11/2025
2023 - chồng Đoàn Di Băng phẫn nộ với hàng giả, 2025 - bị bắt vì bán hàng giả

2023 - chồng Đoàn Di Băng phẫn nộ với hàng giả, 2025 - bị bắt vì bán hàng giả

06:56 , 06/11/2025
NÓNG: Thêm 1 vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, nam sinh lớp 8 hành hung bạn học, đẩy nạn nhân rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi!

NÓNG: Thêm 1 vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, nam sinh lớp 8 hành hung bạn học, đẩy nạn nhân rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi!

06:49 , 06/11/2025
Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi gì?

Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi gì?

20:33 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên