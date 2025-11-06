Liên tiếp xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Lâm Đồng

Chiều 5/11, một vòi rồng xuất hiện ngoài khơi phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều ngư dân bất ngờ. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần hiện tượng hiếm gặp này xảy ra tại khu vực.

Vòi rồng được người dân ghi lại vào chiều 5/11.

Trước đó, vào khoảng 16h30 cùng ngày, người dân tại cảng cá La Gi (phường Phước Hội) phát hiện một cột nước xoáy cao hàng chục mét hình thành trên biển, cách bờ chừng hai hải lý.

Theo clip được ngư dân ghi lại, vòi rồng có kích thước khá lớn, tồn tại khoảng 30 phút trước khi tan biến. Rất may, hiện tượng này không gây thiệt hại cho tàu thuyền hoạt động gần đó.

Trước đó, chiều 30/10, tại cùng khu vực biển phường Phước Hội cũng đã xuất hiện một vòi rồng tương tự, kéo dài hơn 10 phút.

Theo cơ quan khí tượng, vòi rồng thường hình thành khi mây giông phát triển mạnh trên vùng biển, gió xoáy hút nước từ mặt biển lên cao tạo thành cột nước hình phễu. Dù thường tan nhanh, nhưng hiện tượng này có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền nếu tiến gần vùng tâm xoáy.